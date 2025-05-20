ABD dergisi “Dünyanın en güçlü adamlarından biri” dedi! Newsweek’ten Başkan Erdoğan’ın başarı reçetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra kaldırdığını söylemesi ile Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dış politika hamleleri bir kez daha gündem oldu.

Riyad'da 4'lü zirve, İHA

ABD DERGİSİ "TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'I DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARINDAN" DEDİ

ABD merkezli Newsweek dergisi "Türkiye'nin Erdoğan'ı dünyanın en güçlü adamlarından biri oldu- ve Trump'ın müttefiki" başlıklı köşe yazısında Başkan Erdoğan'ın diplomasi başarılarından söz etti.

Newsweek, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BİR HAFTADA ÇOK SAYIDA BAŞARI

Newsweek Trump'ın Orta Doğu gezisi sırasında Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelirken Başkan Erdoğan'la yaptıkları telefon görüşmesine dikkat çekti ve Başkan Erdoğan için "Sadece geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini çeşitli jeopolitik cephelerde önemli bir oyuncu olarak kanıtladı. PKK'nın kırk yıllık ayaklanmasının sonunu denetlemesinden birkaç gün sonra, Erdoğan, Trump tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya ve hatta ülkenin isyancıdan geçici lidere dönüşen Ahmed el-Şara ile görüşmeye ikna ettiği için takdir edildi." İfadelerini kullandı.

Newsweek, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TRUMP ERDOĞAN'A 'DOSTUM' DİYOR"

Türkiye'nin aynı hafta hem Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine hem de İran ile Avrupa arasındaki nükleer görüşmelere ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Newsweek, Trump'ın Başkan Erdoğan'a "dostum" dediğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN BAŞARI REÇETESİ"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Çağrı Erhan'ın görüşlerine yer veren Newsweek, "Erdoğan'ın başarı reçetesi" başlığını kullandı. Newsweek Erhan'ın "Birçok ABD başkanı ve diğer uluslardan çeşitli liderlerle görüşmüş olan Erdoğan, bölgesel ve küresel düzeydeki her dinamiğin farkındadır. Çeyrek asırdır karşı karşıya kaldığımız eğilimlerin ve süreçlerin bir parçası oldu." şeklindeki sözlerine yer verdi.

"DÜŞMAN ÜLKELERDE BİLE SAYGI GÖRÜYOR"

Newsweek ayrıca, Erhan'ın, Başkan Erdoğan'ın olağanüstü "güvenilir" olduğunu ve "müttefiklerine ve dost ülkelere verdiği sözleri ve taahhütleri her zaman yerine getirdiğine" ve "bazı düşman ülkeler arasında bile güvenilirliğinin çok iyi saygı gördüğüne" yönelik ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ölümcül çatışmasında iki tarafı bir araya getirmeyi başaran tek ülke olduğunu kanıtladığını belirten NewsWeek, Başkan Erdoğan'ın 2022'de de Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakereleri denetlemeyi başardığına ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına izin veren bir anlaşmaya aracılık ettiğine dikkat çekti.

LİBYA, KARABAĞ, SURİYE…

Başkan Erdoğan'ın Libya, Karabağ ve Suriye'deki hamlelerini hatırlatan Newsweek, Erhan'ın "Bu yüzden bu dört özellik Erdoğan'ı bölgesel ölçekte değil, dünya ölçeğinde eşsiz bir lider yapıyor. Ve bence Bay Trump bunu biliyor." şeklindeki sözlerine yer verdi.

Trump'ın Orta Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerine dikkat çeken Newsweek, "ABD liderinin Türk mevkidaşına hayranlığını dile getirmesinin son örneğiydi" dedi.

Suriye'de aralık ayında devrimcilerin diktatör Beşar Esad'a karşı yıldırım hızıyla ilerlemesi ve Esad'ı devirmesinin ardından Trump 16 Aralık'ta düzenlediği bir basın toplantısında "Aslında Türkiye'nin Suriye'nin anahtarını elinde tutacağını düşünüyorum. Bunu başka kimseden duymadığınızı düşünüyorum ama ben tahmin etmede oldukça iyiyim" şeklindeki konuşmuştu. Newsweek bu sözlerin yanı sıra Trump'ın Netanyahu'ya söylediği "Türkiye ile yaşadığınız herhangi bir sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Yani makul olmalısınız, biz makul olmalıyız" şeklindeki sözlerini hatırlattı.