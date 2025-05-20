İBB’deki hortum çarkında yeni detay! Paravan şirket tesisatçının üzerine! İmza yetkisi şoföre

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'villacısı' olarak kamuoyunda tanınan, paravan şirketler üzerinden milyarlık ihaleler alan Ali Nuhoğlu'nun el konulan firmaları belediyedeki 'hortum çarkı'nın işleyişini ortaya çıkardı. İmamoğlu'nun kasası Ali Nuhoğlu'nun yaklaşık 2.5 milyar liralık ihaleleri imza yetkisi verdiği tesisatçısı ve makam şoförünün üzerine kurdurduğu şirketler üzerinden aldığı belirlendi.

HORTUM ÇARKI BELGELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen, İmamoğlu'nun en yakın adamlarından olan Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Trend İnşaat ile bunlarla ilişkili olduğu değerlendirilen Nuhoğlu İnşaat ve İstcon İnşaat'ta ele geçirilen belgeler, hortum çarkının planlanmış ve kurgulanmış olduğunu gösteriyor.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; Şirkette ele geçirilen belgelere göre, İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Akşemsettin Mahallesi'ndeki 445 konutluk kentsel dönüşüm ihalesini 2.1 milyar TL'ye alan, İstanbul Anadolu yakası 1. Grup Köprü Güçlendirme İnşaatı için de belediye ile 340 milyon TL'lik sözleşme imzalayan İstcon İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın Nuhoğlu İnşaat'ta "elektrik tesisat ustası" olarak işe başladığı belirlendi.

İMZALAR MAKAM ŞOFÖRÜNDEN

Ali Nuhoğlu'nun İBB ihalelerini aldırdığı paravan şirketi İstcon'a makam şoförünü atadığı da tespit edildi. Şirkette yapılan incelemelerde, 2023'te İstcon İnşaat şirketine genel müdür yardımcısı olarak atanan ve müştereken imza yetkisi verilen Oğuz Kaan Demircioğlu'nun, Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat firmasında makam şoförü olarak işe alındığı tespit edildi. Öte yandan, İBB'deki ihaleler İstcon İnşaat adına alınsa da şirketin tüm finans, muhasebe ve idari operasyonlarının Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat'ın Kadıköy'deki merkezinde yönetildiği de ortaya çıktı.