Süper bücür Valbuena

Fransız yıldız Mathieu Valbuena ikinci baharını yaşıyor... Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun yedek kulübesine mahkum ettiği 34 yaşındaki futbolcu, Erwin Koeman'ın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu. Valbuena'nın iyi oyunu Fenerbahçe'nin de iyi sonuçlar almasını sağladı.
Son 3 maçta 5 gole katkı
Valbuena, F.Bahçe'nin ligde Galatasaray ve Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile yaptığı maçlarda attığı 6 golün 5'ine, 2 kez fileleri havalandırıp 3 kez de gol pası vererek doğrudan katkı yaptı.
Son 3 maçta 5 gole katkı
Valbuena, F.Bahçe'nin ligde Galatasaray ve Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile yaptığı maçlarda attığı 6 golün 5'ine, 2 kez fileleri havalandırıp 3 kez de gol pası vererek doğrudan katkı yaptı.
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