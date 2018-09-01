Vagner Love direkten döndü

Galatasaray'a forvet transferine büyük şok... Geçen sezon 29 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'i gönderen ve, Fransız golcünün gidişi sonrası birçok isimle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, transferin son gününde son çare olarak Beşiktaşlı Vagner Love'a teklif yaptı.



BONSERVİS KRİZİ YAŞANDI...

Cimbom, Beşiktaş'ta süre almakta zorlanan 34 yaşındaki Love ile her konuda anlaşsa da Siyah-Beyazlı yönetim, Brezilyalı oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli isteyince bu transfer çıkmaza girdi.



GALATASARAY MASADAN KALKTI

Galatasaray yönetimi ise teklifleri öncesi Beşiktaş'ın bedelsiz göndermeyi kabul ettiği Vagner Love'ı kendilerine 1.5 milyon Euro bedelle satmak istemesini kabul etmedi ve masadan kalktı.



ELDE VAR EREN DERDİYOK

Gomis'i satan ve yeni bir forvet alamayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu mevkide elinde sadece Eren Derdiyok kaldı. Eren devre arasına kadar takımının tek golcüsü olacak.