Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporda şiddetin önlenmesi için yapılan toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Amacımız spor müsabakalarının keyifle icra edilir ve sporseverler tarafından güvenle seyredilir olmasını sağlamaktır.İnanıyorum ki, üzerinde yoğun emek harcanan bu çalışma vesiylesiyle tribünlerimizi şiddetin ve nefretin karanlığından uzak tutmayı başaracağız" ifadelerini kullandı.
Şiddetİ ve nefreti spordan uzak tutacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Tribünlerimizi şiddetten ve nefretten uzak tutmayı başaracağız” dedi
Etiketler: Spor Bakanı , Bakan Kasapoğlu
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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