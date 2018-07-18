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Şiddetİ ve nefreti spordan uzak tutacağız

Gençlik ve Kasapoğlu, “Tribünlerimizi şiddetten ve nefretten uzak tutmayı başaracağız” dedi

Şiddetİ ve nefreti spordan uzak tutacağız
Gençlik ve Mehmet Kasapoğlu, sporda şiddetin önlenmesi için yapılan toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Amacımız spor müsabakalarının keyifle icra edilir ve sporseverler tarafından güvenle seyredilir olmasını sağlamaktır.İnanıyorum ki, üzerinde yoğun emek harcanan bu çalışma vesiylesiyle tribünlerimizi şiddetin ve nefretin karanlığından uzak tutmayı başaracağız" ifadelerini kullandı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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