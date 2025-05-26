Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Deprem yerin 7.02 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-05-26 20:13:14
|39.20667
|40.27111
|7.02
|ML
|3.9
|Kiğı (Bingöl)
|Detay
|2025-05-26 19:35:37
|38.08583
|38.43
|7.0
|ML
|1.6
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2025-05-26 19:19:10
|40.89556
|34.92722
|6.83
|ML
|1.3
|Osmancık (Çorum)
|Detay
|2025-05-26 19:04:21
|38.25667
|38.72694
|7.6
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2025-05-26 18:57:42
|40.16667
|41.08611
|6.76
|ML
|1.2
|Aziziye (Erzurum)
|Detay
|2025-05-26 17:48:03
|37.10333
|31.93306
|6.99
|ML
|1.6
|Akseki (Antalya)
|Detay
|2025-05-26 17:20:59
|36.24389
|36.13444
|6.97
|ML
|1.7
|Antakya (Hatay)