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AFAD büyüklüğü duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 20:38 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 20:40
AFAD büyüklüğü duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem

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Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Deprem yerin 7.02 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-26 20:13:14 39.20667 40.27111 7.02 ML 3.9 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-26 19:35:37 38.08583 38.43 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-26 19:19:10 40.89556 34.92722 6.83 ML 1.3 Osmancık (Çorum) Detay
2025-05-26 19:04:21 38.25667 38.72694 7.6 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-26 18:57:42 40.16667 41.08611 6.76 ML 1.2 Aziziye (Erzurum) Detay
2025-05-26 17:48:03 37.10333 31.93306 6.99 ML 1.6 Akseki (Antalya) Detay
2025-05-26 17:20:59 36.24389 36.13444 6.97 ML 1.7 Antakya (Hatay)

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