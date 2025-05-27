1 talihliye Toyota Corolla | e-bebek kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
27 Mayıs 2024 tarihli e-bebek kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack E-CVT 2024 model otomobil, Baby Toys Bugatti Divo 12 V uzaktan kumandalı akülü araba kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
27 Mayıs 2024 tarihli e-bebek kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack E-CVT 2024 model otomobil, Baby Toys Bugatti Divo 12 V uzaktan kumandalı akülü araba kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
COROLLA CROSS 1.8 HYBRİD PASSİON X-PACK E-CVT 2024 MODEL OTOMOBİL ASİL TALİHLİLERİ
COROLLA CROSS 1.8 HYBRİD PASSİON X-PACK E-CVT 2024 MODEL OTOMOBİL YEDEK TALİHLİLERİ