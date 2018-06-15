Galatasaray, Trezeguet defterini kapatmadı... Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir gündemine aldığı Mısırlı futbolcu için Kasımpaşa'ya kiralama teklifi yapmış ancak yapılan görüşmelerde bir sonuç elde edememişti. 23 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'nın yüksek bir bonservis bedeli istemesi G.Saray'ı köşeye sıkıştırdı. Fatih Terim'in Trezeguet'i çok istemesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulübün Kasımpaşa'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bu oyuncu için kiralama dışında bir oyuncunun bonservisini önereceği gelen bilgiler arasında.
Trezeguet için yeni görüşme
Galatasaray Yönetimi Mısırlı oyuncu için Kasımpaşa ile yeniden görüşecek
Etiketler: Fatih Terim , Kasımpaşa , Galatasaray , Trezeguet'
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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