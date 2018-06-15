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Trezeguet için yeni görüşme

Yönetimi Mısırlı oyuncu için ile yeniden görüşecek

Trezeguet için yeni görüşme
, Trezeguet defterini kapatmadı... Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir gündemine aldığı Mısırlı futbolcu için 'ya kiralama teklifi yapmış ancak yapılan görüşmelerde bir sonuç elde edememişti. 23 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'nın yüksek bir bonservis bedeli istemesi G.Saray'ı köşeye sıkıştırdı. 'in i çok istemesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı kulübün Kasımpaşa'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bu oyuncu için kiralama dışında bir oyuncunun bonservisini önereceği gelen bilgiler arasında.
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