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Kare kare kaos! İBB'den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

Devasa yolsuzluk çarkının göbeğinde yer alan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine bir kaosla gündemde...Özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular duraklarda kaosla karşılaştı. İşte kare kare İstanbullu'nun çilesi...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 10:01
Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları büyük bir çileye dönüştü. Sık sık arıza ve kazalar yaşanırken bu kez ödeme krizi patladı.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen devasa yolsuzluk çarkının göbeğinde yer aldığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılırken Özel Halk Otobüsü şoförleri 6 milyar TL tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

3 BİN OTOBÜS SEFERE ÇIKMADI

İBB ile İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odası arasında uzun süredir devam eden görüşmelerden ödeme planı çıkmaması nedeniyle 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün sefer yapmadı.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

İSTANBULLU DURAKLARDA PERİŞAN OLDU

Megakentte sabah lastik tekerli toplu ulaşımda binlerce seferin iptal edilmesi, duraklarda yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

Özellikle aktarmaların yapıldığı Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de, Anadolu Yakası'nda da Uzunçayır ve Kozyatağı'nda vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

TAKSİYE METROYA YÖNELDİLER

İETT'den ayrı olarak bazı hatlarda tek başına hizmet veren özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması birçok güzergahta yoğunluğu artırırken, yolcular, dolmuş, minibüs, taksi ve özel araç gibi alternatiflere yöneldi.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

Uzunçayır İETT durağında otobüs bekleyen Bahar Salova, yaptığı açıklamada, durumun üzücü olduğunu ve derse geç kaldığını belirterek, yetkililerin otobüs çalışanlarının ücretlerini yatırması gerektiğini söyledi.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

İBB'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında ise yoğunluk nedeniyle hat bazlı otobüs sefer saatleri ile otobüslerin duraklara geliş verisinin kullanılamadığı görüldü.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

ÖDEMELER 4 YILDIR DÜZENSİZ

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilmişti.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

Açıklamada, işletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüslerinin, 22 Mayıs'ta mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacağı ifade edilmişti.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

İETT'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT tarafından Özel Halk Otobüslerinin hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları kontak kapatma eylemi nedeniyle otobüs hatlarında ek seferler konulması gibi çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

İETT'den yapılan açıklamada, kentte Aralık 2020'de İBB Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi"nin (ÖTİS) devreye girdiği belirtilerek, bununla ilgili çalışmalar aktarıldı.

Özel Halk Otobüslerinin hak ediş ödemelerinin İBB tarafından yapıldığı, 1 Haziran'dan itibaren de ödemelerin planlandığı öne sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

"Mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır."

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

Açıklamada, İstanbulluların, bugün ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin anlık olarak İBB ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından yapılacağı kaydedildi.

Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR