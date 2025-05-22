Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

İETT'DEN AÇIKLAMA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT tarafından Özel Halk Otobüslerinin hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları kontak kapatma eylemi nedeniyle otobüs hatlarında ek seferler konulması gibi çeşitli önlemler alındığı bildirildi. İETT'den yapılan açıklamada, kentte Aralık 2020'de İBB Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi"nin (ÖTİS) devreye girdiği belirtilerek, bununla ilgili çalışmalar aktarıldı. Özel Halk Otobüslerinin hak ediş ödemelerinin İBB tarafından yapıldığı, 1 Haziran'dan itibaren de ödemelerin planlandığı öne sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır."

Açıklamada, İstanbulluların, bugün ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin anlık olarak İBB ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından yapılacağı kaydedildi.