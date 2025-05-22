Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları büyük bir çileye dönüştü. Sık sık arıza ve kazalar yaşanırken bu kez ödeme krizi patladı.
Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen devasa yolsuzluk çarkının göbeğinde yer aldığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılırken Özel Halk Otobüsü şoförleri 6 milyar TL tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı.
3 BİN OTOBÜS SEFERE ÇIKMADI
İBB ile İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odası arasında uzun süredir devam eden görüşmelerden ödeme planı çıkmaması nedeniyle 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün sefer yapmadı.
İSTANBULLU DURAKLARDA PERİŞAN OLDU
Megakentte sabah lastik tekerli toplu ulaşımda binlerce seferin iptal edilmesi, duraklarda yolcu yoğunluğuna neden oldu.
TAKSİYE METROYA YÖNELDİLER
İETT'den ayrı olarak bazı hatlarda tek başına hizmet veren özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması birçok güzergahta yoğunluğu artırırken, yolcular, dolmuş, minibüs, taksi ve özel araç gibi alternatiflere yöneldi.
Uzunçayır İETT durağında otobüs bekleyen Bahar Salova, yaptığı açıklamada, durumun üzücü olduğunu ve derse geç kaldığını belirterek, yetkililerin otobüs çalışanlarının ücretlerini yatırması gerektiğini söyledi.
İBB'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında ise yoğunluk nedeniyle hat bazlı otobüs sefer saatleri ile otobüslerin duraklara geliş verisinin kullanılamadığı görüldü.
ÖDEMELER 4 YILDIR DÜZENSİZ
İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilmişti.
İETT'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT tarafından Özel Halk Otobüslerinin hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları kontak kapatma eylemi nedeniyle otobüs hatlarında ek seferler konulması gibi çeşitli önlemler alındığı bildirildi.
İETT'den yapılan açıklamada, kentte Aralık 2020'de İBB Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi"nin (ÖTİS) devreye girdiği belirtilerek, bununla ilgili çalışmalar aktarıldı.
Özel Halk Otobüslerinin hak ediş ödemelerinin İBB tarafından yapıldığı, 1 Haziran'dan itibaren de ödemelerin planlandığı öne sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır."
Açıklamada, İstanbulluların, bugün ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin anlık olarak İBB ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından yapılacağı kaydedildi.