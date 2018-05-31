Teklifler var düşüneceğim

G.Saray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ülkesinde yayın yapan dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'a önemli açıklamalar yaptı. Fransız yıldız, G.Saray'daki geleceğiyle ilgili, "Açıkçası böylesine başarılı bir sezondan sonra beni isteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Transfer döneminde kulüp yönetimiyle bu konuyu istişare edeceğim ve hem ben hem de kulüp için en doğru kararı alacağız" dedi.
İKİ TAKIM BİRBİRİNE BENZİYOR
Gomıs, "G.Saray camiasının sevgilisi olmayı başardım. Sayısı 30 milyondan fazla olan taraftarlarımız beni çok şımarttı. Eğer bir öykü yazmaya kalksaydım bu kadar güzel olamazdı. Marsilya, G.Saray'a uyum sağlamamı kolaylaştırdı. İki kulüp ikiz kardeş gibi. İki takım da tutkularıyla birbirine çok benziyor" diye konuştu.
HİÇ ŞAMPİYON OLAMAMIŞTIM
G.Saray'ın Fransız golcüsü Gomis, "Şampiyonlukkariyerimde eksik olan bir şeydi. Kariyerimde çok gol attım, çok büyük kulüplerde oynadım ama hiç şampiyon olamamıştım. Özellikle şampiyonluğu getiren golü atmam, son derece sembolikti. Sezonun fotoğrafıydı o an" diyerek sözlerini tamamladı.
İKİ TAKIM BİRBİRİNE BENZİYOR
Gomıs, "G.Saray camiasının sevgilisi olmayı başardım. Sayısı 30 milyondan fazla olan taraftarlarımız beni çok şımarttı. Eğer bir öykü yazmaya kalksaydım bu kadar güzel olamazdı. Marsilya, G.Saray'a uyum sağlamamı kolaylaştırdı. İki kulüp ikiz kardeş gibi. İki takım da tutkularıyla birbirine çok benziyor" diye konuştu.
HİÇ ŞAMPİYON OLAMAMIŞTIM
G.Saray'ın Fransız golcüsü Gomis, "Şampiyonlukkariyerimde eksik olan bir şeydi. Kariyerimde çok gol attım, çok büyük kulüplerde oynadım ama hiç şampiyon olamamıştım. Özellikle şampiyonluğu getiren golü atmam, son derece sembolikti. Sezonun fotoğrafıydı o an" diyerek sözlerini tamamladı.
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