İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi

Hüseyin Gün'ün ifadesinde bahsettiği isim, eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın 25 yılı aşkın süredir ABD istihbaratı ve siber güvenlik alanında görev yaptığı biliniyor. Barr, bir dönem siber güvenlik firması HBGary Federal'in CEO'su olarak görev yapmış, halen PIIQ Medya şirketinin kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Gün, ifadesinde PIIQ Medya'da Barr ile ortak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"PİİQ Medya söylemiş olduğumuz analizi yapan şirketimin adıdır. Şirketim olarak bahsettiğim ve Aaron Barr ile ortak olduğum şirkettir. Diğer ortaklarımız Darren Miller ve Ed Suirsky idi. Bu kişiler küçük ortaktı. Darren Miller emekli polistir. Derinlemesine analiz açık kaynak araştırmasıdır."

Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği Murat Ongun ile Necati Özkan arasındaki husumet, bu yazışmalarla yeniden gündeme geldi. MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kriptolu telefonundan, Ekrem İmamoğlu ve ekibine gönderilen "güvenlik protokolü" talimatları çıktı. Wickr üzerinden iletilen mesajlarda Necati Özkan'a alınması gereken önlemler sıralanırken, Murat Ongun'un telefonunda "casus yazılım" bulunduğu bildirildi. Dahası, deşifre edilen gizli mesajlarda Gün ve Özkan'ın Murat Ongun'un "yetersizliğini" konuştuğu ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Hüseyin Gün, CIA'ci ortağı Aaron Barr'ın telefonlara erişebildiğini itiraf etmiş, Necati Özkan'ın da bu bilgiden haberdar olduğunu söylemişti.