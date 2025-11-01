İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendiği iddiası, "casusluk" soruşturmasında yeni bir boyut kazandı. Şüpheli Hüseyin Gün, savcılığa verdiği ifadede, bu tespitin eski CIA çalışanı Aaron Barr tarafından yapıldığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek'i kapsayan "casusluk" soruşturması sürüyor.
MURAT ONGUN'UN TELEFONUNA CASUS YAZILIM YÜKLENDİ
İngiliz ve Amerikan istihbarat çevreleriyle bağlantısı olduğu belirlenen MI6 ajanı Hüseyin Gün, ifadesinde Murat Ongun'un cep telefonuna casus yazılım yüklendiğinin Aaron Barr tarafından tespit edildiğini belirtti.
Gün, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
"O dönemde eski istihbaratçı Aaron'ın bana gönderdiği ve devamında Necati Özkan isimli şahsa ilettiğim raporda Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendiği belirtilmişti. Bu verilere Aaron kişisel telefonlara ulaşması üzerine ulaşmıştı. Ben de bu bilgileri önlem alması açısından Necati'ye (Necati Özkan) aktardım. Murat Ongun'a iletip iletmediğini bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı özel toplantılarda veri sızma ihtimaline karşı uyarmıştım. Bu bilgiler teknik ekibimin derin analizi sonucunda bana ulaştı. Ben de Necati Özkan'a bilgilendirme yaptım."
CASUS YAZILIM İLE ENFEKTE OLMUŞ DURUMDA"
Soruşturma kapsamında Gün'e ait dijital materyallerin incelenmesinde, Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan'la yaptığı yazışmalar ortaya çıkarıldı.
"Jupiter1881" rumuzunu kullanan Hüseyin Gün'ün, "Bluestar81" takma adını kullanan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ı uyardığı tespit edildi.
Söz konusu yazışmada Gün'ün, "Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olmuş durumda. Bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir."
mesajını gönderdiği belirlendi.
PROJECT IKE" DOSYASI VE VERİ SİLME TALİMATI
Soruşturma dosyasına giren ek belgede, "Project IKE – Draft 12 June.pptx" adlı dosyada yer alan yazışmaların içeriği dikkat çekti. Belgede şu ifadeler yer aldı: "70.000 gönüllü tabanı kullanılarak olumlu içerik üzerine kurulu tam kapsamlı bir 'halı bombardımanı operasyonu' stratejik bir gerekliliktir."
Aynı yazışmada günlük güncelleme raporunun yazımının bittikten sonra tüm elektronik kopyaların silinmesi talimatı verildiği tespit edildi.
"Güvenlik protokolünün bir parçası olarak, lütfen her günlük güncelleme raporunun yazımını bitirdikten sonra dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin. Cihazlarınızda hiçbir elektronik kayıt saklamayın."
Belgelerde ayrıca, Gün'ün teknik ekibine Murat Ongun'un numarasına ait cihazın "uzaktan dinlemeye izin verebilecek casus yazılımla enfekte" olduğunu bildirdiği ve bu nedenle Ongun'un özel kampanya toplantılarına telefonla katılmaması gerektiğini yazdığı tespit edildi.