SON DAKİKA: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar hayatını kaybetti. Film-San Vakfı'nın kurucu üyelerinden olan usta oyuncunun vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Yeşilçam'ın Usta İsmi Engin Çağlar Hayatını Kaybetti
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti. Film-San Vakfı'nın kurucu üyelerinden biri olan Çağlar'ın vefat haberi, vakfın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Paylaşımda, "Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Engin Çağlar neden öldü?
Usta oyuncu Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti.