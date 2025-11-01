(sosyal medya)

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar, kökleri farklı coğrafyalara uzanan bir aileden gelmektedir; annesi Üsküp doğumlu, babası ise Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabadan İstanbul'a göç etmişti. Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan Çağlar, 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında da forma giydi. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra 1965'te askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. İki yıl süren askerliği sırasında Kıbrıs'ta da bulundu.

Sanat hayatına adım atması, Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada ikinci olarak bitirmesiyle gerçekleşti. Aynı yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler de yarışmıştı. Sinemaya 1968'de Bilge Olgaç'ın yönettiği Öksüz filmiyle giriş yapan Çağlar, 1969 yılında Orhan Aksoy'un Kınalı Yapıncak filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak tanındı. Daha sonra Hulki Saner ve Metin Erksan ile çalışarak birçok filmde rol aldı.

1974'te sinemaya ara veren Çağlar, sonraki yıllarda yalnızca birkaç projede yer aldı. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilerek sanat dünyasındaki çalışmalarını farklı bir alanda sürdürdü.