Bahis bombası sonrası akıllardaki soru: Geçmiş maçlar iptal edilir mi? “İspatlanırsa…”

Suç olarak cezalandırılanlar oynatanlar, yer veya imkAn sağlayanlar ve yurt dışındaki sitelere erişim sağlayanlardır. Bu nedenle hakemin "oynayan" konumunda kalması hapis tehdidi doğurmuyor. Ancak bu fiil, disiplin ve etik açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

"ŞİKE VEYA TEŞVİK PRİMİ SUÇUNA DÖNÜŞÜR"

Ekren, "Lisanslı bir platformda oynanan bahis nedeniyle ceza verilmez. Ancak hakem, yöneteceği maçla bağlantılı şekilde bahis oynar veya bir menfaat karşılığında sonucu etkilemeye kalkarsa, bu durum 6222 sayılı kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüşür" dedi.

TFF Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinin futbolla her türlü bahis eylemini yasakladığını hatırlatan Ekren, bu tür ihlallerin sürekli hak mahrumiyetine kadar gidebileceğini belirtti.