Bahis bombası sonrası akıllardaki soru: Geçmiş maçlar iptal edilir mi? “İspatlanırsa…”
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklaması futbol gündemini sarsarken, hukuk cephesinden dikkat çeken değerlendirme geldi. Spor Yasası uzmanı ve Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, "Hakemin bahis oynaması tek başına suç değil ancak yönettiği maçla bağlantılıysa bu durum 6222 sayılı kanun kapsamında şike veya teşvik primi suçuna dönüşür" uyarısında bulundu. "Geçmiş maçlar iptal edilir mi?" sorusu da yanıt buldu.
