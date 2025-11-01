PODCAST CANLI YAYIN

BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede

Sudan’da BAE destekli Hızlı Destek Güçleri (RSF) dünyanın gözü önünde resmen soykırıma başladı. RSF’nin altın kaçakçılığı ile aldığı lojistik desteğin Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldiği biliniyor. BAE’den RSF’ye transferin nasıl yapıldığı ortaya çıktı. BAE menşeli malzemeler, soykırım lojistiğinin transfer noktası ve paralı askerler… Tüm detaylar Takvim.com.tr’de…

Sudan'da Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) saldırıları devam ederken grubun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantısı da tek tek ortaya çıkıyor.

Sudan'da RSF saldırılarının ardından yıkım; 15 Ekim, 25 Ekim ve 30 Ekim 2025, AFPSudan'da RSF saldırılarının ardından yıkım; 15 Ekim, 25 Ekim ve 30 Ekim 2025, AFP

SOMALİ'DEKİ LİMANDA NELER OLUYOR?

Somali'nin Puntlant eyaletindeki Bosaso Havalimanı'na ağır lojistik malzeme indiren beyaz IL-76 kargo uçağı piste ilk kez indiğinde oldukça dikkat çekmişti. Bosaso Havalimanı'ndaki Puntland Deniz Polisi Kuvvetleri'nin (PMPF) kıdemli komutanı Middle East Eye'a konuştu ve komşu ülkeler üzerinden Sudan'daki RSF'ye gönderilmek üzere getirilen lojistik malzemelerin uçağa aktarıldığını söyledi.

Bosaso Havalimanı'ndaki sevkiyat ağı, Görsel Middle East Eye'dan alınmıştırBosaso Havalimanı'ndaki sevkiyat ağı, Görsel Middle East Eye'dan alınmıştır

MENŞEİ BAE

Uçuş takip verileri, uydu görüntüleri, çok sayıda yerel kaynak ve ABD ile bölgedeki diplomatlara göre, bu uçakların ve kargolarının menşei açıkça Birleşik Arap Emirlikleri.

Middle East Eye, kargo uçağının Bosaso'ya aylarca gidip geldiğini belirtti. Kamuya açık hava trafik verileri, BAE'nin uçakların varış saatlerinin bazen değişmesi nedeniyle Bosaso Havalimanı'nı giderek daha fazla kullandığını gösteriyor.

RSF saldırıları, AFPRSF saldırıları, AFP

ÇİN İHA'LARI DA O LİMANDA

Uçuş takip verileri, BAE'nin Bosaso'ya yönelik silah tedarikini önemli ölçüde artırdığını ortaya koyarken ABD istihbaratı bunların arasında Çin yapımı insansız hava araçlarının da bulunduğunu belirtiyor.

Bosaso limanının üst düzey bir yöneticisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin son iki yılda 500.000'den fazla tehlikeli olarak işaretlenmiş konteyneri Bosaso üzerinden geçirdiğini ilk kez MEE'ye açıkladı.

RSF saldırıları, AFPRSF saldırıları, AFP

SOYKIRIM LOJİSTİĞİNİN TRANSFER NOKTASI

Menşei ve varış yeri bir mektupla belgelenen standart kargoların aksine, bu Emirlik gönderilerinin içerikleri hakkında bir açıklama bulunmuyor. Liman müdürü, lojistik operasyonlarının gizlilik içinde yürütüldüğünü, konteynerlerin varışta hızla havalimanına transfer edildiğini ve beklemedeki uçaklara yüklendiğini söyledi.

Bosaso Havalimanı, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştırBosaso Havalimanı, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

YURT İÇİNDE KALMIYOR

Middle East Eye'ın belirttiğine göre Bossaso'daki kaynaklar liman güvenliğinin olağanüstü sıkı olduğunu, bir gemi yanaştığında limanı kordon altına almak ve film çekilmesini önlemek için PMPF güçlerinin görevlendirildiğini belirtiyor. Sadece görevli personele erişim izni verildiği bilinirken MEE'ye konuşan kaynaklar ayrıca operasyonun gizli nitelikte olmasının malların yurt içinde kullanılmadığını kanıtladığını belirtiyor.

Üst düzey yönetici, "Öyle olsaydı, nerede depolandıklarına bakardık veya boş konteynerleri bulurduk, sadece transitti." dedi ve Bosaso'nun gizli bir durak noktası olduğunu söyledi.

RSF saldırıları, AFPRSF saldırıları, AFP

KOLOMBİYALI PARALI ASKERLER NEREYE GİDİYOR?

Aden Körfezi'nin güney kıyısındaki Bosası Havalimanı, aralarında Güney Afrikalı olduğu düşünülen BAE komutanları ve güvenlik personelinin de bulunduğu çok sayıda ağır tahkimli askeri tesise ev sahipliği yapıyor. Havaalanının kuzeyinde, Sudan'daki savaşa katılan Kolombiyalı paralı askerlerin kaldığı ayrı bir kamp bulunuyor.

Kolombiyalı personel, uluslararası ticari uçuşlarla Bosaso'ya geliyor ve neredeyse her gün havaalanından geçerek Sudan'a devam ediyor ve burada RSF ile birlikte savaşıyor.

Bosaso, BAE tarafından Aden Körfezi ve Kızıldeniz boyunca inşa edilip genişletilen bir üsler zincirine bağlı. Mayun, Abdülkuri ve Samhah adalarındaki üsler, Somaliland'daki Berbera Limanı ve Yemen'deki Mocha Limanı'ndaki üsler, BAE'nin müttefikleri ve müşterileri tarafından kontrol edilen topraklarda bulunuyor.

