BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede

RSF saldırıları, AFP
ÇİN İHA'LARI DA O LİMANDA
Uçuş takip verileri, BAE'nin Bosaso'ya yönelik silah tedarikini önemli ölçüde artırdığını ortaya koyarken ABD istihbaratı bunların arasında Çin yapımı insansız hava araçlarının da bulunduğunu belirtiyor.
Bosaso limanının üst düzey bir yöneticisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin son iki yılda 500.000'den fazla tehlikeli olarak işaretlenmiş konteyneri Bosaso üzerinden geçirdiğini ilk kez MEE'ye açıkladı.
RSF saldırıları, AFP
SOYKIRIM LOJİSTİĞİNİN TRANSFER NOKTASI
Menşei ve varış yeri bir mektupla belgelenen standart kargoların aksine, bu Emirlik gönderilerinin içerikleri hakkında bir açıklama bulunmuyor. Liman müdürü, lojistik operasyonlarının gizlilik içinde yürütüldüğünü, konteynerlerin varışta hızla havalimanına transfer edildiğini ve beklemedeki uçaklara yüklendiğini söyledi.
Bosaso Havalimanı, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır
YURT İÇİNDE KALMIYOR
Middle East Eye'ın belirttiğine göre Bossaso'daki kaynaklar liman güvenliğinin olağanüstü sıkı olduğunu, bir gemi yanaştığında limanı kordon altına almak ve film çekilmesini önlemek için PMPF güçlerinin görevlendirildiğini belirtiyor. Sadece görevli personele erişim izni verildiği bilinirken MEE'ye konuşan kaynaklar ayrıca operasyonun gizli nitelikte olmasının malların yurt içinde kullanılmadığını kanıtladığını belirtiyor.
Üst düzey yönetici, "Öyle olsaydı, nerede depolandıklarına bakardık veya boş konteynerleri bulurduk, sadece transitti." dedi ve Bosaso'nun gizli bir durak noktası olduğunu söyledi.
RSF saldırıları, AFP
KOLOMBİYALI PARALI ASKERLER NEREYE GİDİYOR?
Aden Körfezi'nin güney kıyısındaki Bosası Havalimanı, aralarında Güney Afrikalı olduğu düşünülen BAE komutanları ve güvenlik personelinin de bulunduğu çok sayıda ağır tahkimli askeri tesise ev sahipliği yapıyor. Havaalanının kuzeyinde, Sudan'daki savaşa katılan Kolombiyalı paralı askerlerin kaldığı ayrı bir kamp bulunuyor.
Kolombiyalı personel, uluslararası ticari uçuşlarla Bosaso'ya geliyor ve neredeyse her gün havaalanından geçerek Sudan'a devam ediyor ve burada RSF ile birlikte savaşıyor.
Bosaso, BAE tarafından Aden Körfezi ve Kızıldeniz boyunca inşa edilip genişletilen bir üsler zincirine bağlı. Mayun, Abdülkuri ve Samhah adalarındaki üsler, Somaliland'daki Berbera Limanı ve Yemen'deki Mocha Limanı'ndaki üsler, BAE'nin müttefikleri ve müşterileri tarafından kontrol edilen topraklarda bulunuyor.