BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede

Bosaso limanının üst düzey bir yöneticisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin son iki yılda 500.000'den fazla tehlikeli olarak işaretlenmiş konteyneri Bosaso üzerinden geçirdiğini ilk kez MEE'ye açıkladı.

Uçuş takip verileri, BAE'nin Bosaso'ya yönelik silah tedarikini önemli ölçüde artırdığını ortaya koyarken ABD istihbaratı bunların arasında Çin yapımı insansız hava araçlarının da bulunduğunu belirtiyor.

ÇİN İHA'LARI DA O LİMANDA

RSF saldırıları, AFP

SOYKIRIM LOJİSTİĞİNİN TRANSFER NOKTASI

Menşei ve varış yeri bir mektupla belgelenen standart kargoların aksine, bu Emirlik gönderilerinin içerikleri hakkında bir açıklama bulunmuyor. Liman müdürü, lojistik operasyonlarının gizlilik içinde yürütüldüğünü, konteynerlerin varışta hızla havalimanına transfer edildiğini ve beklemedeki uçaklara yüklendiğini söyledi.

Bosaso Havalimanı, Fotoğraf Middle East Eye'dan alınmıştır

YURT İÇİNDE KALMIYOR

Middle East Eye'ın belirttiğine göre Bossaso'daki kaynaklar liman güvenliğinin olağanüstü sıkı olduğunu, bir gemi yanaştığında limanı kordon altına almak ve film çekilmesini önlemek için PMPF güçlerinin görevlendirildiğini belirtiyor. Sadece görevli personele erişim izni verildiği bilinirken MEE'ye konuşan kaynaklar ayrıca operasyonun gizli nitelikte olmasının malların yurt içinde kullanılmadığını kanıtladığını belirtiyor.

Üst düzey yönetici, "Öyle olsaydı, nerede depolandıklarına bakardık veya boş konteynerleri bulurduk, sadece transitti." dedi ve Bosaso'nun gizli bir durak noktası olduğunu söyledi.