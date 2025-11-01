Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı

Mersin'de 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından 'İstemiyorum seni, defol' diyerek itildiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 17:55

Paylaş





ABONE OL

Mersin'de bir kadının eşine "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap" dedikten sonra çocuğu ittiği, "İstemiyorum seni defol" dediği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Mersin'de çocuğuna davranışı tepki çeken annenin görüntülerine inceleme. (DHA) Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi.

Mersin'de çocuğuna davranışı tepki çeken annenin görüntülerine inceleme. (DHA) İNCELEME BAŞLATILDI Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN