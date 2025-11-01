PODCAST CANLI YAYIN

Önce KAAN sonra Eurofighter Typhoon! İsrail basınında panik devam ediyor: Gökyüzünün oyun kurucusu

İsrail basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini endişeyle izlemeye devam ediyor. Israel Hayom gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere ile imzaladığı Eurofighter anlaşmasının ardından Türkiye’nin gökyüzünde “oyun kurucu” konuma geldiğini yazdı. Gazete, Typhoon ve KAAN hamleleriyle Ankara’nın Batı’ya bağımlılığını azaltarak NATO içinde özgün bir güç merkezi haline geldiğini belirtirken “Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Önce KAAN sonra Eurofighter Typhoon! İsrail basınında panik devam ediyor: Gökyüzünün oyun kurucusu

Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Eroğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bu hafta Ankara'da Eurofighter Typhoon savaş uçakları için iş birliği anlaşması imzalamıştı. Eurofighter imzası İsrail'de yankılanmaya devam ediyor.

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşması imzalandı, AATürkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşması imzalandı, AA

"GÖKYÜZÜNÜN OYUN KURUCUSU TÜRKİYE"

İsrail gazetesi Hayom'da Aharon Lapidot imzalı analiz "Typhoon modernize edilmiş F-16'lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor" başlığı kullanıldı.

Israel Hayom, "Ankara'nın 9 milyar euroluk dev bir savunma hamlesiyle gökyüzünün oyun kurucusu haline geldiğini" yazdı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi, AAİngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi, AA

SURİYE, DOĞU AKDENİZ, KARADENİZ…

ITürkiye'nin Eurofighter Typhoon, AESA radar, uzun menzilli BVR füzeleri ve yüksek hassasiyetli taaruz sistemleriyle bölgesel etkinliğini artacağını belirten Israel Hayom Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerinde kontrol kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

Israel Hayom ayrıca, Eurofighter'ın F-35'lerin yerini dolduracağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin neden Eurofigther Typhoon'u tercih ettiğini ise "Türk Hava Kuvvetleri için Eurofighter Typhoon iki kritik boşluğu aynı anda dolduruyor. Birincisi, NATO seviyesinde derhal hava üstünlüğü sağlayacak bir platform sunuyor. İkincisi ise, Ankara'daki F-16 filosuna alternatif bir çözüm getiriyor. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü hala belirsiz olsa da Eurofighter Typhoon bu açığı başarıyla kapatıyor.
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündemindeİsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde

KAAN'IN STRATEJİK ÖNEMİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın çift motorlu, tüm hava koşullarında uçabilen, görünmez (stealth) bir savaş uçağı olduğuna dikkat çeken Israel Hayom "Türkiye için stratejik bir değer taşıyor" dedi.

KAAN, Takvim Fotoğraf ArşiviKAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi

"TÜRKİYE BATI'YA BAĞIMLILIĞINI AZALTTI"

Israel Hayom ayrıca, Türkiye'nin artık yalnızca Batı'dan silah tedarik eden bir ülke olmadığını, aynı zamanda "stratejik özerklik" hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı ve "Typhoon ve KAAN adımları, Türkiye'nin Batı'ya olan askeri bağımlılığını azaltırken NATO içinde özgün ve etkili bir güç merkezi haline gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bölgesel etkinliğini sadece hava gücüyle değil, aynı zamanda SİHA teknolojileri ve elektronik harp kabiliyetleriyle de genişlettiğini belirten Israel Hayom, Türkiye'nin "Kuzey Suriye'de kontrol alanı oluşturma, İdlib-Halep hattını koruma, müttefiklerine hava savunma desteği sağlama ve gerektiğinde caydırıcı güç olarak sahneye çıkma" kapasitesine ulaştığını belirtti.

İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündemindeİsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?
ABD basını Washington’ın Hamas’a teklifini yazdı! Trump’ın İsrail açıklamasının arka planı…
Bahis bombası sonrası akıllardaki soru: Geçmiş maçlar iptal edilir mi? “İspatlanırsa…”
"Bu kadın ölecek, annemle dost olup onu öldüreceğim" Güllü'nün ölümünde kan donduran itiraf: Yeni tanık da Tuğyan'ı suçladı
Film gibi miras hikayesi... 200 yıllık yalı Rus mirasçılara kaldı!
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor
Hafta sonu yazdan kalma günler! 1-2 Kasım için MGM il il açıkladı: Termometreler 25 dereceyi görecek
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Beyaz Saray'da "altın" dönem! Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı kaplattı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti