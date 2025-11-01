Önce KAAN sonra Eurofighter Typhoon! İsrail basınında panik devam ediyor: Gökyüzünün oyun kurucusu

Türkiye 'nin savunma sanayii hamleleri İsrail 'de paniğe yol açmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Eroğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bu hafta Ankara'da Eurofighter Typhoon savaş uçakları için iş birliği anlaşması imzalamıştı. Eurofighter imzası İsrail'de yankılanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın çift motorlu, tüm hava koşullarında uçabilen, görünmez (stealth) bir savaş uçağı olduğuna dikkat çeken Israel Hayom "Türkiye için stratejik bir değer taşıyor" dedi.

Israel Hayom ayrıca, Eurofighter'ın F-35'lerin yerini dolduracağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

KAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi

"TÜRKİYE BATI'YA BAĞIMLILIĞINI AZALTTI"

Israel Hayom ayrıca, Türkiye'nin artık yalnızca Batı'dan silah tedarik eden bir ülke olmadığını, aynı zamanda "stratejik özerklik" hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı ve "Typhoon ve KAAN adımları, Türkiye'nin Batı'ya olan askeri bağımlılığını azaltırken NATO içinde özgün ve etkili bir güç merkezi haline gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bölgesel etkinliğini sadece hava gücüyle değil, aynı zamanda SİHA teknolojileri ve elektronik harp kabiliyetleriyle de genişlettiğini belirten Israel Hayom, Türkiye'nin "Kuzey Suriye'de kontrol alanı oluşturma, İdlib-Halep hattını koruma, müttefiklerine hava savunma desteği sağlama ve gerektiğinde caydırıcı güç olarak sahneye çıkma" kapasitesine ulaştığını belirtti.