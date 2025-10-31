PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları, fezlekeler ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla çalkalanan CHP’de kurultay öncesi tansiyon yükseldi. Takvim.com.tr CHP kulislerine daldı; Parti Meclisi ve MYK’da yüzde 70’e varan değişimin konuşulduğu, İmamoğlu ekibinin perde arkasındaki hamleleri, Veli Ağbaba üzerindeki baskılar ve Burhanettin Bulut hakkındaki fezleke iddialarının partide fırtına yarattığı öğrenildi. Kulislerde ayrıca, yolsuzluk ve casusluk suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun hapishanedeyken bile CHP’yi dizayn etmeye çalıştığı, dışarıdaki ekibinin destek toplamak için tehdit ve şantaja başvurduğu iddiaları konuşuluyor.

Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarıyla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay öncesi hareketlilik yeniden arttı. Parti kulislerinde, hem Parti Meclisi (PM) hem de Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) köklü değişikliklerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Takvim.com.tr, kurultay öncesi CHP Genel Merkezi'ndeki kapalı kapılar ardında konuşulanlara ulaştı. Edinilen bilgilere göre CHP içinde adeta kazan kaynıyor.

Parti içi kaynaklara göre, PM ve MYK'nın yüzde 70 oranında yenileneceği iddia edilirken, yeni dönemde milletvekili ağırlıklı bir kadronun öne çıkması bekleniyor. "Değişim" çizgisindeki isimlerin kurultay hazırlıklarını hızlandırdığı, bazı mevcut yöneticilerin liste dışında kalabileceği yönündeki iddiaların parti içi dengeleri sarstığı konuşuluyor.

İMAMOĞLU EKİBİ HAREKETE GEÇTİ: "BİZDEN ALDIĞINIZ PARALARI UNUTMAYIN"

Kulislerde, yolsuzluk ve casusluk suçlarından tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin kurultay sürecinde etkin rol oynamaya başladığı ifade ediliyor. Bu grubun, liste çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı ve bazı isimler üzerinden tartışmaların yaşandığı ileri sürülüyor.

Yolsuzluk ve casusluk suçlarından tutuklanan İmamoğlu'nun, hapishanedeyken bile CHP'yi dizayn etmeye çalıştığı; özellikle dışarıdaki ekibinin destek toplayabilmek için tehdit ve şantaja başvurduğu kulislerde konuşuluyor. İddialara göre, İmamoğlu ekibi daha önce dağıttıkları paraların hesabını sorarak, destek vermek istemeyenleri "Bizden para aldınız, sizi teşhir ederiz" sözleriyle tehdit ettiği iddia edildi.

Partide "kimse bizi biçemez" çıkışı yapan İmamoğlu ekibinin, destek vermeyen delegelere yönelik "İmamoğlu paylaşım yapar" tehdidinde bulunduğu, bu durumun kulislerde büyük rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

SEVGİ KILIÇ'A VETO

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun seçim aparatı olarak kullandığı ve her gezisinde yanından ayırmadığı CHP MYK Üyesi Sevgi Kılıç hakkında da dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Kılıç için yeni dönemde yer almasın diyenlerin olduğu iddia edildi.

VELİ AĞBABA ÜZERİNDE GERGİNLİK

CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba'nın partide zor bir süreçten geçtiği iddia ediliyor. Parti içi kaynaklar, Ağbaba'nın bazı yerel yöneticilerle yaşadığı fikir ayrılıklarının, "dokunulmazlık ve vekillik" konularında sert tartışmalara dönüştüğünü öne sürüyor. Ağbaba'nın, "Vekillik benden geçer" şeklinde çıkışlar yaptığı da kulislerde konuşuluyor. Kendine dokunulmazlık zırhı almak isteyen Ağbaba'nın bizden aldığınız paraları unutmayın mesajı verdiği iddia ediliyor. Öte yandan Ağbaba'nın yerel yöneticileri de bıktırdığı kulislerde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

"AĞBABA ÇOK KONUŞUYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kasası olduğu iddia edilen Ağbaba'nın Özgür Özel'i de bir hayli zor duruma düşürdüğü kulislerde konuşuluyor. Özel'in, Ağbaba için "kaldıramıyorum parti içinden sızma yapıyor çok konuşuyor" dediği iddia edildi.

Veli Ağbaba'nın daha önce de CHP'nin olağanüstü kurultayına "Özel" bir dizayn çektiği konuşuluyordu. Takvim'in daha önce gündeme getirdiği haberde, blok liste tartışmasının mimarı olarak anılan Ağbaba'nın, seçimlerin Yenimahalle'de yapılmasını özellikle tercih ettiği ve sandıkların başına Özgür Özel'e yakın avukatları yerleştirdiği iddia edilmişti.

MYK VE PM'DE KÖKLÜ DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Kulislerde, mevcut yönetim içindeki bazı isimlerin yerini yeni figürlerin alacağı, özellikle Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan'ın geleceğine ilişkin tartışmaların devam ettiği belirtiliyor.
Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağını ifşa eden ve Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı notların diğer tutuklulara avukatlar aracılığıyla ulaştırıldığını, Murat Ongun'un hazırladığı raporların Ekrem İmamoğlu'na geri getirildiğini ortaya koyan CHP Milletvekili Umut Akdoğan'ın medya ve tanıtım birimini özellikle istediği iddia edildi.

Öte yandan Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet aldığı belirtilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut içinde dikkat çeken iddia ortaya atıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden olan Burhanettin Bulut'un yeni dönemde istenmeyen adam ilan edildiği iddia edildi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında, CHP'li Seyhan Belediyesi'nde örgütle bağlantılı firmalar tarafından alınan ihaleler karşılığında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a para akışı sağlandığı; Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği ortaya çıkarken milletvekili Bulut hakkında da fezleke düzenlenmişti.

YENİ DÖNEMDE KADIN KOTASI DÜŞÜYOR

Yolsuzluk dosyalarıyla çalkalanan CHP'de, kendini sağlama almak isteyen isimlerin sayısının bir hayli fazla olduğu, yeni dönemde kendine yer açmak isteyen bazı isimlerin ise gözünü kadın kotasına diktiği iddia edildi. Kadın kotasının mevcut oranın altına inebileceği de dile getiriliyor.

"KURULTAY ÖNCESİ SERT BİR MÜCADELE YAŞANABİLİR"

CHP kulislerinde konuşulanlara göre, kurultay öncesi liste savaşlarının giderek sertleşmesi bekleniyor. Parti içi kaynaklar, "Bazı gruplar kendi alanını korumak, bazıları ise değişim dalgasını yönlendirmek istiyor. Kurultay bu nedenle oldukça gergin geçebilir." değerlendirmesinde bulunuyor.

Takvim'in edindiği bilgilere göre, CHP yönetimi içindeki dengeler önümüzdeki haftalarda yeniden şekillenecek, kulislerde konuşulan iddialar ise şimdiden partide tansiyonu yükseltmiş durumda.

