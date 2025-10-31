CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları, fezlekeler ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı

Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarıyla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay öncesi hareketlilik yeniden arttı. Parti kulislerinde, hem Parti Meclisi (PM) hem de Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) köklü değişikliklerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Takvim.com.tr, kurultay öncesi CHP Genel Merkezi'ndeki kapalı kapılar ardında konuşulanlara ulaştı. Edinilen bilgilere göre CHP içinde adeta kazan kaynıyor. Parti içi kaynaklara göre, PM ve MYK'nın yüzde 70 oranında yenileneceği iddia edilirken, yeni dönemde milletvekili ağırlıklı bir kadronun öne çıkması bekleniyor. "Değişim" çizgisindeki isimlerin kurultay hazırlıklarını hızlandırdığı, bazı mevcut yöneticilerin liste dışında kalabileceği yönündeki iddiaların parti içi dengeleri sarstığı konuşuluyor.

AA İMAMOĞLU EKİBİ HAREKETE GEÇTİ: "BİZDEN ALDIĞINIZ PARALARI UNUTMAYIN" Kulislerde, yolsuzluk ve casusluk suçlarından tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin kurultay sürecinde etkin rol oynamaya başladığı ifade ediliyor. Bu grubun, liste çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı ve bazı isimler üzerinden tartışmaların yaşandığı ileri sürülüyor. Yolsuzluk ve casusluk suçlarından tutuklanan İmamoğlu'nun, hapishanedeyken bile CHP'yi dizayn etmeye çalıştığı; özellikle dışarıdaki ekibinin destek toplayabilmek için tehdit ve şantaja başvurduğu kulislerde konuşuluyor. İddialara göre, İmamoğlu ekibi daha önce dağıttıkları paraların hesabını sorarak, destek vermek istemeyenleri "Bizden para aldınız, sizi teşhir ederiz" sözleriyle tehdit ettiği iddia edildi. Partide "kimse bizi biçemez" çıkışı yapan İmamoğlu ekibinin, destek vermeyen delegelere yönelik "İmamoğlu paylaşım yapar" tehdidinde bulunduğu, bu durumun kulislerde büyük rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.