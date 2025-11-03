PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?

Terörsüz Türkiye sürecini hukuki ve yasal zeminde ele alan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Bir yandan da komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi. Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor. Tam da bu noktada akıllara Başkan Erdoğan'ın "Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" beyanı geldi. Komisyonun karar aldığı takdirde İmralı'ya gitmesi ön görülüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin selamete erdirilmesi için kuyumcu titizliğinde çalışmalar, cerrah titizliğinde adımlar atılıyor.

Süreç son günlerde yaşanan peşi sıra gelişmelerle ivme kazanmış durumda.

PKK Türkiye'den ve sınırdaki mağaralardan güçlerini çektiğini duyurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "rapor" safhasına geldiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiBaşkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti


BAŞKAN ERDOĞAN: "GÖRÜŞMENİN YANSIMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. İmralı Heyeti, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı. Erdoğan da "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sürece müteakip DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'nın yolunu tuttu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonun İmralı'ya gidebileceğini belirtti (Takvim.com.tr)MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonun İmralı'ya gidebileceğini belirtti (Takvim.com.tr)



Bir yandan da Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. DEM Parti kanadı komisyonun İmralı'ya gitmesini, Öcalan'la konuşmasını talep etti.

BAHÇELİ: KOMİSYON İMRALI'YA GİTMELİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grubun İmralı'ya giderek Öcalan ile yüz yüze görüşme yapabileceğini belirtip, "Mesajlar ilk ağızdan alınmalı, bunda çekinilecek bir husus görmüyorum" dedi.


Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu gözüktüTerörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu gözüktü

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığını ifade etti.

"KOMİSYON KARAR ALDIĞI TAKDİRDE İMRALI'YA GİDECEK"

"Öcalan'la görüşmeye yeşil ışık" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, "Meclis komisyonu karar aldığı takdirde İmralı'ya gidecek" şeklinde konuştu.

DEM Parti 9. kez Öcalana gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİMden İmralı kronolojisiDEM Parti 9. kez Öcalana gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİMden İmralı kronolojisi





