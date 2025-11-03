Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?

Terörsüz Türkiye sürecinin selamete erdirilmesi için kuyumcu titizliğinde çalışmalar, cerrah titizliğinde adımlar atılıyor.
Süreç son günlerde yaşanan peşi sıra gelişmelerle ivme kazanmış durumda.
PKK Türkiye'den ve sınırdaki mağaralardan güçlerini çektiğini duyurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "rapor" safhasına geldiğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: "GÖRÜŞMENİN YANSIMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"
Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. İmralı Heyeti, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı. Erdoğan da "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Sürece müteakip DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'nın yolunu tuttu.
Bir yandan da Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. DEM Parti kanadı komisyonun İmralı'ya gitmesini, Öcalan'la konuşmasını talep etti.
BAHÇELİ: KOMİSYON İMRALI'YA GİTMELİ
MHP lideri Devlet Bahçeli de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grubun İmralı'ya giderek Öcalan ile yüz yüze görüşme yapabileceğini belirtip, "Mesajlar ilk ağızdan alınmalı, bunda çekinilecek bir husus görmüyorum" dedi.