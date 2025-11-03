Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?

Terörsüz Türkiye sürecinin selamete erdirilmesi için kuyumcu titizliğinde çalışmalar, cerrah titizliğinde adımlar atılıyor. Süreç son günlerde yaşanan peşi sıra gelişmelerle ivme kazanmış durumda. PKK Türkiye'den ve sınırdaki mağaralardan güçlerini çektiğini duyurdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "rapor" safhasına geldiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti





BAŞKAN ERDOĞAN: "GÖRÜŞMENİN YANSIMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"



Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. İmralı Heyeti, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı. Erdoğan da "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Sürece müteakip DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'nın yolunu tuttu.