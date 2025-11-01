Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu

Derbi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak. Dolmabahçe'deki atmosfer, iki takımın lig hedefleri açısından belirleyici bir sınav olarak öne çıkıyor. Ezeli rakiplerin mücadelesinden galip ayrılacak taraf ilerleyen haftalara umutla bakacak.
BEŞİKTAŞ–FENERBAHÇE DERBİSİNDE 362. RANDEVU
Beşiktaş–Fenerbahçe maçı, rekabet tarihinin 362. karşılaşması olacak. 100 yılı aşan büyük çekişmede iki ekip bir kez daha sahne alırken futbolseverler sezonun en kritik derbilerinden birine tanıklık edecek.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken olacak. Zorlu 90 dakikada hakemlerin vereceği karar da skor için etkileyici rol oynayacak.