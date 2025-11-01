PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek amacında. Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco dev maç öncesi kadrolarını netleştirdi. İşte iki ekibin muhtemel 11'leri...

Derbi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak. Dolmabahçe'deki atmosfer, iki takımın lig hedefleri açısından belirleyici bir sınav olarak öne çıkıyor. Ezeli rakiplerin mücadelesinden galip ayrılacak taraf ilerleyen haftalara umutla bakacak.

BEŞİKTAŞ–FENERBAHÇE DERBİSİNDE 362. RANDEVU
BeşiktaşFenerbahçe maçı, rekabet tarihinin 362. karşılaşması olacak. 100 yılı aşan büyük çekişmede iki ekip bir kez daha sahne alırken futbolseverler sezonun en kritik derbilerinden birine tanıklık edecek.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken olacak. Zorlu 90 dakikada hakemlerin vereceği karar da skor için etkileyici rol oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ KONUMU
Sarı-lacivertliler 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan topladı ve haftaya 3. sırada girdi. Zirve ile farkın açılmaması için deplasmandan üç puan hedefleniyor.

TEDESCO ETKİSİ VE GALİBİYET SERİSİ
Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK deplasmanında alınan galibiyetlerle Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez ligde üst üste iki maç kazandı. Oyun planının oturmasıyla hücumda akıcılık, savunmada disiplin dikkat çekiyor.

SARI-LACİVERTLİLERİN DERBİ PLANI
Fenerbahçe, Tüpraş'tan galibiyetle ayrılıp zirve yarışında kalıcı olmak istiyor. Topa sahip olma ve önde baskı, deplasman stratejisinin merkezinde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TABLOSU VE FORM DURUMU
Siyah-beyazlılar 10 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan topladı ve haftaya 4. sırada girdi. Puan tablosunda üst sıralara tutunmak için derbinin önemi büyük.

SİYAH-BEYAZLILARIN DERBİ HEDEFİ
Kasımpaşa ile 1-1'in ardından Beşiktaş, olumsuz havayı dağıtmak için derbiyi kazanmayı planlıyor. Taraftar desteği ve Tüpraş Stadı'nın enerjisi, ev sahibi için önemli koz.

100 YILI AŞAN REKABETTE GENEL BİLANÇO
İlk randevunun 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'ı ile başladığı rekabette sarı-lacivertliler toplamda 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı; 97 maç berabere bitti. Fenerbahçe 499, Beşiktaş 459 gol kaydetti. Rekabetin en gollü maçı 1974'te Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı TSYD Kupası maçı oldu; en farklı skorları ise iki takım da yedişer golle elde etti.

SÜPER LİG MAÇLARINDA DENGELİ TABLO
Lig tarihinde taraflar 138 kez karşılaştı; Fenerbahçe 49, Beşiktaş 44 kez kazandı, 45 maç berabere sonuçlandı. Dikkat çekici istatistiklerden biri, ligde tarafların 158'er gol atmış olması.

TÜPRAŞ STADI'NDA DERBİ DENGESİ
Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçın sadece birini kaybetti. Bu süreçte siyah-beyazlılar 3 kez kazandı, 5 maç berabere bitti. Dolmabahçe'deki derbilerde Beşiktaş'ın gol hanesi 31, kalesinde gördüğü gol sayısı 19.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE KADRO SON DURUM
Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi sakat oyuncu bulunmuyor. Mert Hakan Yandaş takımla çalışsa da kadroda yer alması beklenmiyor. Uzun sakatlığının ardından dönen Jhon Duran, derbi listesinde olacak.

KADRO DIŞI İSİMLERİN DURUMU
Bir süre önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için affın çıkmadığı bildirildi. İki oyuncu da derbide forma giyemeyecek ve takımlarını yalnız bırakacak.

SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİSİ
21 Eylül'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulüp başkanı olarak ilk derbi heyecanını yaşayacak. Saran döneminde Fenerbahçe 7 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı; ligde son 4 maçta 10 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE KART SINIRI UYARISI
İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde üçer sarı kartla ceza sınırında. Derbide kart görmeleri halinde iç sahadaki Kayserispor maçını kaçıracaklar.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VE DÖNENLER
Siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı isim bulunmuyor. Kasımpaşa maçını kaçıran Rafa Silva takımla çalıştı ve teknik heyet görev verirse sahada olacak.

BEŞİKTAŞ'TA KART CEZA SINIRINDAKİLER
Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu sarı kart sınırında. Derbide kart görmeleri halinde 12. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİYE DÖNÜŞÜ
Tecrübeli teknik adam 1686 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın başında derbiye çıkacak. İlk döneminde sarı-lacivertlilere karşı 3 maçta yenilgi görmedi; 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

GEÇEN SEZON DERBİLERİNDE BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Beşiktaş geçen sezon ligde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak istatistikleri lehine çevirdi. Bu sonuçlar, Tüpraş'taki derbi psikolojisi açısından ev sahibine özgüven sağlıyor.

BU SEZON BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMA KARNESİ
Siyah-beyazlılar ligde 10 maçın 8'inde gol yedi. Kalesini yalnızca Kayserispor ve Konyaspor'la oynanan erteleme maçlarında kapattı. Avrupa eleme maçlarında da gol yemeden tamamladığı bir karşılaşma bulunmuyor.

CENGİZ ÜNDER'İN ESKİ TAKIMINA KARŞI SINAVI
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 6 maçta 3 gol attı. Yalçın'ın güvendiği isimlerden olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, derbide eski takımına karşı kritik bir rol üstlenecek.

ERSİN DESTANOĞLU 100. LİG MAÇINA HAZIR
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki kalecisi, Fenerbahçe karşısında görev alması halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. Ersin, toplamda 122 resmi maçta siyah-beyazlı kalesini korudu ve derbide kariyerinde özel bir eşiği geride bırakacak.

KADROLARDA "İLK DERBİ" HEYECANI
Bu hafta sonu sahaya çıkmaları halinde toplam 26 futbolcu kariyerlerinde ilk kez BeşiktaşFenerbahçe derbisi yaşayacak. Beşiktaş'ta 14, Fenerbahçe'de 12 isim için Dolmabahçe gecesi farklı bir deneyim olacak; aralarında Tiago Djalo, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, El Bilal Toure ile Ederson, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran gibi dikkat çeken oyuncular bulunuyor.

DERBİDE YILDIZ FORVETLERİN KAPIŞMASI
Beşiktaş'ta Tammy Abraham 9 resmi golle takımın en skorer ismi, Rafa Silva ligde 5 golle önemli katkı veriyor. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri 7, Anderson Talisca 6 gole ulaştı; Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da 3 kez ağları sarstı ve ligde siftah peşinde. Golcülerin form durumu, skorun en belirleyici unsuru olacak. Ayrıca rekabetin son yıllardaki "hırçın" kimliği de sürüyor; son 32 derbide 20 kırmızı, 193 sarı kart çıktı ve Beşiktaş bu dönemde daha fazla kart gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En Nesyri

