Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu

100 YILI AŞAN REKABETTE GENEL BİLANÇO

İlk randevunun 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'ı ile başladığı rekabette sarı-lacivertliler toplamda 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı; 97 maç berabere bitti. Fenerbahçe 499, Beşiktaş 459 gol kaydetti. Rekabetin en gollü maçı 1974'te Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı TSYD Kupası maçı oldu; en farklı skorları ise iki takım da yedişer golle elde etti.

SÜPER LİG MAÇLARINDA DENGELİ TABLO

Lig tarihinde taraflar 138 kez karşılaştı; Fenerbahçe 49, Beşiktaş 44 kez kazandı, 45 maç berabere sonuçlandı. Dikkat çekici istatistiklerden biri, ligde tarafların 158'er gol atmış olması.

TÜPRAŞ STADI'NDA DERBİ DENGESİ

Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçın sadece birini kaybetti. Bu süreçte siyah-beyazlılar 3 kez kazandı, 5 maç berabere bitti. Dolmabahçe'deki derbilerde Beşiktaş'ın gol hanesi 31, kalesinde gördüğü gol sayısı 19.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE KADRO SON DURUM

Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi sakat oyuncu bulunmuyor. Mert Hakan Yandaş takımla çalışsa da kadroda yer alması beklenmiyor. Uzun sakatlığının ardından dönen Jhon Duran, derbi listesinde olacak.