Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf çok önemli bir 3 puan elde ederek yürüyüşünü sürdürecek. Zorlu randevu öncesinde iki teknik direktör kararını verdi. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Bir tarafta 28 puanlı Galatasaray diğer yanda en yakın takipçisi Trabzonspor. Fırtına'nın 5 puan önünde bulunan Aslan, kazanarak aradaki farkı açmak amacında. Karadeniz temsilcisi ise sezon başından bu yana sürdürdüğü çıkışı derbi zaferiyle taçlandırmak arzusunda.

CİMBOM ÖNDE

Galatasaray ile Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan ve tam 51 yılı geride bırakan rekabette sarı-kırmızılılar önde bulunuyor. İki takım bu süreçte resmi ve özel olmak üzere 140 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 65'ini kazandı, Trabzonspor 44 galibiyet aldı, 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de oynanan 104 maçın 47'sini Galatasaray kazanırken Trabzonspor 32 kez güldü. 25 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig müsabakalarında Galatasaray 142 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer 119 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Tarihi rekabet İstanbul'da oynandığında sarı-kırmızılı ekip daha baskın bir tablo ortaya koydu. İki takımın İstanbul'daki 52 lig maçında Galatasaray 28 kez sahadan galip ayrılırken Trabzonspor 12 galibiyet elde etti. 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılıların iç sahada attığı 74 gole karşılık Trabzonspor 58 gol buldu.

SON 6 DERBİ ASLAN'IN

Son dönemde bu rekabette üstünlük tamamen Galatasaray'ın elinde. Sarı-kırmızılılar, ligde oynanan son altı derbinin tamamından galip ayrılmayı başardı. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan ve golsüz eşitlikle biten maçtan bu yana Galatasaray sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık skorlarla avantajını sürdürdü. Galatasaray'ın bu rekabette elde ettiği en farklı galibiyetler 2001'de 4-0 ve 2024'te deplasmanda 5-1 olurken Trabzonspor 2018'de evinde aldığı 4-0'lık zaferle hafızalara kazınmıştı. 1998 yılında İstanbul'da oynanan 5-3'lük Trabzonspor galibiyeti ise rekabetin en gollü maçı olarak tarihe geçti.

DÜDÜK AYDIN'DA

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadelede Galatasaray, Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Ligde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 28 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor ve farkı eritme peşinde olacak.

EKSİKLER VAR

Derbi öncesinde Galatasaray'da dikkat çeken eksikler bulunuyor. Kolombiyalı stoper Davinson Sánchez sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. İlkay Gündoğan sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor ve ceza sınırında olduğu için büyük risk taşıyor.

31 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahada adeta duvar örüyor. Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında yaşayan Galatasaray, o maçtan sonra evinde çıktığı 31 maçın 23'ünü kazanırken 8'inde berabere kaldı. Ligde ise sarı-kırmızılılar son 18 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, ligin en golcü takımı olmasının yanı sıra bu sezon sadece beş gol yiyerek savunma performansında da zirvede yer alıyor.

UĞURCAN ÇAKIR İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Uğurcan Çakır, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak. Bordo-mavili kulüpte uzun yıllar forma giyip kaptanlığa kadar yükselen Uğurcan, Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a rakip olacak olması nedeniyle duygusal anlar yaşayacak.

HEDEF SERİYİ UZATMAK

Bordo-mavililer, son dört lig maçını kazanarak büyük bir ivme yakaladı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ettiği takdirde 2021-2022 şampiyonluk sezonundan bu yana ilk kez üst üste beş galibiyet elde etmiş olacak. Karadeniz ekibi, derbi öncesi tam kadro hazırlanırken tek eksik kadro listesinde yer almayan Nwakaeme.

TEKKE İLK DERBİ ZAFERİNİ İSTİYOR

Geçen sezon Trabzonspor'un başına geçen teknik direktör Fatih Tekke, oynadığı derbilerde galibiyet yüzü görememişti. Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen bordo mavililer, Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuş ve kupa finalinde de 3-0 ile kaybetmişti. Bu sezon da yine Fenerbahçe deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı.

ONUACHU MUHTEŞEM DÖNDÜ

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra yeniden döndüğü bordo-mavili formayla yine fark yaratıyor. Nijeryalı santrfor, bu sezon attığı 7 golle takımının açık ara en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Onuachu'yu 5 golle Felipe Augusto takip ederken, iki isim Trabzonspor'un toplam 17 golünün 12'sine imza atarak gollerinin yüzde 70,5'lük bölümünü sırtladı.

DEVLERE KARŞI PARLADI

Onuachu, ilk döneminde olduğu gibi bu sezon da büyük maçlarda sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı sahasında 3-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda fileleri havalandıran Nijeryalı golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçta da gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli forvet, Galatasaray'a karşı skor üretmesi halinde bordo-mavili forma altında üç büyük rakibine de gol atma başarısını gösterecek.

ONUACHU & AUGUSTO A.Ş.

Trabzonspor, ligde topladığı 23 puanın 20'sini Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda kazandı. Bu iki oyuncunun skor katkı sağladığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek puanların büyük bölümünü bu ikilinin performansıyla topladı.

KRALLIKTA ZİRVEDE

Onuachu, Süper Lig'in ilk 10 haftasında attığı 7 golle ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek Trabzon'a dönen yıldız forvet, sezona Kocaelispor maçında attığı galibiyet golüyle başladı. Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında da fileleri sarsan Nijeryalı, Karagümrük deplasmanında 2 golle yıldızlaştı. Kayserispor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde de gol atan Onuachu, istikrarını koruyarak takımını sırtlamaya devam ediyor.

AUGUSTO RİTİM BULDU

Sezon başında takıma katılan Brezilyalı orta saha Felipe Augusto da skorer katkısıyla dikkat çekiyor. Augusto, son dört maçta rakip fileleri boş geçmedi. Kasımpaşa deplasmanında attığı golle Trabzonspor'a üç puanı getiren Augusto, Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında da ağları havalandırdı. Yeni transfer, orta sahadan gelen gol katkısıyla bordo-mavili takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırdı.

HÜCUM HATTI ALEV ALEV

Onuachu'nun dominasyonu ve Augusto'nun form grafiği, Trabzonspor'u ligin en formda hücum hatlarından biri haline getirdi. Bordo-mavililer, bu güçlü performansla zirve yarışını sürdürürken, özellikle Onuachu'nun varlığı takımın hücum düzeneğini üst seviyeye taşıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Onana, Pina, Mustafa, Savic, Batagov, Oulai, Jabol-Folcarelli, Okay, Zubkov, Felipe Augusto, Onuachu

