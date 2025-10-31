Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti

SON 6 DERBİ ASLAN'IN Son dönemde bu rekabette üstünlük tamamen Galatasaray'ın elinde. Sarı-kırmızılılar, ligde oynanan son altı derbinin tamamından galip ayrılmayı başardı. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan ve golsüz eşitlikle biten maçtan bu yana Galatasaray sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık skorlarla avantajını sürdürdü. Galatasaray'ın bu rekabette elde ettiği en farklı galibiyetler 2001'de 4-0 ve 2024'te deplasmanda 5-1 olurken Trabzonspor 2018'de evinde aldığı 4-0'lık zaferle hafızalara kazınmıştı. 1998 yılında İstanbul'da oynanan 5-3'lük Trabzonspor galibiyeti ise rekabetin en gollü maçı olarak tarihe geçti.

DÜDÜK AYDIN'DA Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadelede Galatasaray, Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Ligde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 28 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor ve farkı eritme peşinde olacak.

EKSİKLER VAR Derbi öncesinde Galatasaray'da dikkat çeken eksikler bulunuyor. Kolombiyalı stoper Davinson Sánchez sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. İlkay Gündoğan sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor ve ceza sınırında olduğu için büyük risk taşıyor.

31 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, iç sahada adeta duvar örüyor. Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında yaşayan Galatasaray, o maçtan sonra evinde çıktığı 31 maçın 23'ünü kazanırken 8'inde berabere kaldı. Ligde ise sarı-kırmızılılar son 18 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, ligin en golcü takımı olmasının yanı sıra bu sezon sadece beş gol yiyerek savunma performansında da zirvede yer alıyor.