Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti

Bir tarafta 28 puanlı Galatasaray diğer yanda en yakın takipçisi Trabzonspor. Fırtına'nın 5 puan önünde bulunan Aslan, kazanarak aradaki farkı açmak amacında. Karadeniz temsilcisi ise sezon başından bu yana sürdürdüğü çıkışı derbi zaferiyle taçlandırmak arzusunda.
CİMBOM ÖNDE
Galatasaray ile Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan ve tam 51 yılı geride bırakan rekabette sarı-kırmızılılar önde bulunuyor. İki takım bu süreçte resmi ve özel olmak üzere 140 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 65'ini kazandı, Trabzonspor 44 galibiyet aldı, 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de oynanan 104 maçın 47'sini Galatasaray kazanırken Trabzonspor 32 kez güldü. 25 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig müsabakalarında Galatasaray 142 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer 119 gol kaydetti.
İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ
Tarihi rekabet İstanbul'da oynandığında sarı-kırmızılı ekip daha baskın bir tablo ortaya koydu. İki takımın İstanbul'daki 52 lig maçında Galatasaray 28 kez sahadan galip ayrılırken Trabzonspor 12 galibiyet elde etti. 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılıların iç sahada attığı 74 gole karşılık Trabzonspor 58 gol buldu.