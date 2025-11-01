Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"

A Haber.com.tr-Takvim.com.tr adına Büşra Arga zirveyi takip etti

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, zirve kapsamında verdiği röportajda eğitimde yeni bir paradigma ihtiyacına dikkat çekerek ailelere önemli çağrı yaptı.

YENİ MİLLİ EĞİTİM MODELİ HEDEFİNE GİDERKEN BATIDAN ARINMIŞ BİR SİSTEMİ Mİ HEDEFLENİYOR?

Esra Albayrak, dekolonizasyon kavramının sıklıkla yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Bu kavramı, tüm yapıları yıkmak ya da Batı'ya karşı olmak şeklinde değil; insanlık tecrübesini çoğulcu biçimde yeniden yorumlamak olarak görüyoruz." dedi.

İNSANLIK TECRÜBESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Albayrak, tek merkezden yönetilen bilgi anlayışının insanlığın çeşitliliğini bastırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Burada yanlış anlaşılan bir konuyu da açıklığa getirmek isterim, açıklık kavuşturmak isterim. Çünkü dekolonizasyon dediğimizde böyle bir anti batıcı söylem ya da işte kökten bir yapı söküm algılayanlar olabiliyor. Yani var olan bütün yapıyı bozalım, parçalarına ayıralım. Ondan sonra her şeyi tartışılır hale getirelim. Bizim yapmak istediğimiz şey bu değil. Biz kazanımlarıyla insanlık tecrübesini önemsiyoruz.

Ama bu kazanımların tamamını tek sesli bir merkezden yönetme fikrine karşıyız. Dolayısıyla kendi seslerimizle insanlık tecrübesinin geleceğine daha özgün katkılar sunabileceğimizi, daha farklı, daha özgün çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Konuşmamda az önce söyledim.

yani varoluşsal olarak insana farklı değer atfeden insan tiplerinin hayata ve eğitime atfettikleri değer de anlam da değişecektir. Dolayısıyla o çeşitliliği görmek gerektiğini ve o çeşitlilik içinde insanların birbirleriyle temas halinde olmalarının anlamlı olduğunu, bir hiyerarşik ilişki değil bir saygı çerçevesinde Münir Hoca'nın konuşmasında bahsettiği gibi insanın insana değer verdiği bilginin dekolonizasyondan biz bilginin insanileşmesini anlıyoruz derken bunu ifade ediyoruz. İnsanın insana saygı duyması.

AFRİKA'DAKİ BİLGİ LONDRA'DAKİNDEN DEĞERSİZ GÖRÜLMEMELİ

Afrika'daki bir yerli kabilenin ürettiği bilgi Londra'da bir akademisyenin ürettiği bilgiden daha değersiz görülmemeli. Çünkü hakikaten orada da bir gözlem var, orada da bir tecrübe var ve orada da çözülen ihtiyaçlar var. Dolayısıyla biz bu çok seslilik içinde insanlık geleceğinin daha renkli, daha güçlü, daha huzurlu olacağına inanıyoruz."

Esra Albayrak'tan ailelere çağrı: Köklerinizle temas kurun

AİLELERE ÇAĞRI

Ailelere de "köklerinizle temas kurun" çağrısında da bulunan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ailelere çağrım önce kendilerini yetiştirmek olur. Gerçekten anne babaların bizim önümüze hazır konan pedagojileri sorgulayarak işe başlamaları lazım. Yakınlarda bir kitap vardı Anne Baba Cumhuriyeti olabilir ismi... Anne babaların kendi bilgeliklerini kaybettiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani hemen hemen her şeyin bir uzman eline teslim edildiği bir çağda yaşıyoruz. Bunun da bir yanılsama olduğunu aslında dekolonizasyon düşüncesi bize gösteriyor.

Çünkü geldiğimiz döneme kadar bizler bir üst nesilden aktarım yaparak aslında bizden sonraki nesli nasıl yetiştireceğimize dair kalıplara sahiptik.

Yaşadığımız dönemde ise biraz dijitalleşmenin, biraz işte yapay zekanın da hızlandırdığı bir süreç tabii bu.

Anne babaların bilhassa kendilerini gerçekten güçsüz hissettiğini görüyorum. Kendilerine güvenmediklerini, ciddi bir özgüven kaybı yaşadıklarını görüyorum.

Bunu aşmanın yolunun yeniden kendi kökleriyle temas kurarak aslında üzerlerine bocalanan bilginin bir tek merkezli bir dünyanın ürünü olduğunu görmeleri ve belki orada problem olarak anlatılan problemin bizim problemimiz olmayabileceğini gözlerini açmaları gerektiğini düşünüyorum. O ihtiyaç bizim ihtiyacımız olmayabilir.