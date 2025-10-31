Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?

Gebze'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından bölgede yeni bir tehlike ortaya çıktı.
Aynı cadde üzerindeki 5 katlı binadan gelen çatlama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede 16 binada yer alan 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire tahliye edildi.
CANLI ANLATIM
5 GÜN KADAR SABIRLI OLMAK GEREKİYOR
Kocaeli Valisi Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Gebze'de son durumu açıkladı. Büyükakın çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek 5 gün kadar sabırlı olmak gerektiğini ifade etti.
Büyükakın, "Hiçbir ihtimal gözardı edilmeyecek. Tüm sorumluluğu üstümüze düşen ne varsa yapacağız. 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı" dedi.
YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki toplantıda Gebze ilçesinde 29 Ekim'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritasının belirlendiğini bildirdi.
Aktaş, kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamu kurumu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, burada gelecek günlerde yapacakları çalışmaları ve yol haritasını belirlediklerini söyledi.
"Sayın Bakanımızın başkanlığında yapılan çalışmayla her kurum kendine düşen görevi, özellikle bölgenin incelenmesi anlamında AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ekipleri, üniversitemizin desteğini alarak TÜBİTAK'la beraber en son gelişmiş cihazlarla, elimizde olan her türlü ölçüm yapabilecek cihazlarla çalışma yapılmasına karar verildi." diyen Aktaş, bu çalışmanın bölgede zaten yapıldığını ancak şimdi daha genişletilip, yoğunlaştırılacağını kaydetti.
Aktaş, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önemli. Onunla ilgili almamız gereken tedbirleri kararlaştırabilmemiz, tedbirlere karar verebilmek için bu çalışmanın yapılması gerekiyor. Bunun da birkaç gün alabileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
"BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaların iki boyutta devam ettiğini aktararak, bunlardan birinin binaların statik incelemesi olduğunu bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada binalarda herhangi bir statik hareketlilik olup olmadığını incelediğini belirten Büyükakın, diğer taraftan da Kocaeli, Gebze Teknik ve Boğaziçi üniversiteleri öğretim üyelerinden oluşan ekibin zeminde bir problem olup olmadığı incelediğini söyledi.
Büyükakın, binada herhangi bir hasar olmasa da zeminsel bir problem olup olmadığının da takip edilmesi gerektiğini aktararak, bu iki veriden biri eksik olduğunda, bir şey gözden kaçabileceğini ve beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti.
Çalışmaların bu iki boyutunun da tamamlanması gerektiğini anlatan Büyükakın, "Üniversite hocalarımızın bize verdiği bilgiye göre sahadaki zemin incelemesi yaklaşık 5 gün gibi bir süre gerektiriyor. Bir yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün, şu anda genel müdürle birlikte ekipleri de sahaya intikal ediyorlar, sabah saatlerinde burada olacaklar. Onlarla birlikte bu çalışmaları daha da hızlandıracağız. Hem ekip sayısını hem de ekipman sayısını çevre illerden de isteyerek arttıracağız ve bu zemin incelemesindeki 5 günlük süreyi kısaltmaya çalışacağız." diye konuştu.
"TEK GAYRETİMİZ BİR KİŞİNİN BİLE BURNUNUN KANAMAMASI"
Büyükakın, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşların ne kadar sürede geri döneceğini merak ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bunun zannediyorum 5 gün gibi bir süre alabileceği ama ekip sayısı artırılarak bu sürenin azaltılması yönünde de çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Burada birincil önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gözden kaçan bir husus olmasın. Herhangi birinin canı yanmasın istiyoruz. Onun için çok ihtiyatlı davranıyoruz. Bu manada 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi. Şu anda 74 vatandaşımız Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor. Diğerleri de yakınlarının evlerinde misafir ediliyorlar. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yarından itibaren sahada hem çalışan teknik ekip sayısı, hem de ekipman sayısı artacak ve bu zemin çalışmasını özellikle daha hızlı bir şekilde bitirmek için uğraşacağız."
Bölgedeki vatandaşlara yardım edilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Valiliğe bütçe göndereceğini aktaran Büyükakın, Valiliğin bununla ilgili bir düzenleme yapacağını söyledi.
Büyükakın, Büyükşehir ve Gebze belediyelerinin vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve yardımcı olunmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını belirterek, "Devletin bütün kurum ve kuruluşları vatandaşımızın hizmetinde olacak. İhtiyatlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tek gayretimiz bir kişinin bile burnunun kanamaması, bir şeyin gözden kaçmaması yönünde. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayacağız ve vatandaşlarımızı tekrar huzurlu bir koşula geri döndüreceğiz." diye konuştu.
GEBZE BELEDİYESİ'NDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanın bulunduğu bölgeye ilişkin, zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle incelediklerini bildirdi.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gebze Belediyemizde akademisyenlerimiz, teknik ekiplerimiz ve yerel yöneticilerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle milletinin yanındadır."
BAKAN KURUM BÖLGEDE: 16 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle, 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgedeki vatandaşlarla görüştü.
Kurum, gazetecilere, 29 Ekim'de Gebze'de bir apartmanın çökmesi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, burada ilgili kurumların koordinasyon içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.
Hızlı şekilde yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin Vali İlhami Aktaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, çöken binada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Gebze halkına baş sağlığı diledi.
Kurum, yıkımın sebeplerinin detaylı şekilde araştırıldığını dile getirerek, etraftaki tüm binaların tespitlerini bilim insanları, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yaptıklarını kaydetti.
Burada ayrıntılı zemin araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, yıkılan binanın 2012'de yapıldığını, ruhsatı ve iskanı bulunduğunu, kısmen yapı denetim hizmeti de aldığını ifade etti.
"YAPILMASI GEREKEN TÜM İŞ VE İŞLEMLER YAPILACAKTIR"
Kurum, burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilgili Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle detaylı çalışma yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bugün itibarıyla 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına da gerek esnafımıza gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza, belediyelerimiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği, maddi anlamda da vereceğiz. Daha önce Kartal Orhantepe'de bir apartmanın çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı şekilde bölgeyi inceledik. Ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık."
Gebze'de de vatandaşları dinlediğini dile getiren Kurum, "Gelen talepleri, sorunları, detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze'de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak gerekse burada yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları, gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz gerek Gebze Belediyemizle birlikte bu süreci yürüteceğiz. Bu süreçte de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
VALİ OLAY YERİNDE: 3 BİNA DAHA BOŞALTILDI
"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"
Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, bölgede incelemelerde bulundu.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, Gebze'de bir binanın kolonunda çatlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.
"Teknik inceleme tamamlanana kadar tedbiren 3 tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesi sağlandı." diyen Aktaş, teknik incelemenin ivedilikle sürdürüldüğünü kaydetti.
Aktaş, bölgede adli bilirkişinin haricinde, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin de çalışma yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:
"Onlar bu andan itibaren de devam edecekler. Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyemize ait olan tesiste, diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. Malumunuz 14 binadan birisi yıkıldı, birisi ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenmişti, tahliye etmiştik."
Vatandaşların canı söz konusu olduğu için ilgili tüm kurumların çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü aktaran Aktaş, araştırmalar sonucunda binaların durumuyla ilgili kararın verileceğini bildirdi.
Aktaş, ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un haberdar edildiğini, onların talimatlarıyla çalışmaların artırılarak devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz başka buna benzer bir olay yok. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlemsel inceleme de yapıyorlar. Gözle görülen ya da ihbar edilen ya da 2 gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten hemen boşaltıyoruz." ifadesini kullandı.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, tedbirlerin vatandaşların can güvenliği için alındığını vurguladı.
Aktaş, tahliye edilen binalardaki vatandaşların durumu anlayışla karşıladığını belirterek, devlet olarak tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN TAKİPTE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da olayı ilk andan itibaren takip ettiğini ifade eden Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirerek, talimatlarını aldıklarını kaydetti.
BİR ÇÖKME ŞÜPHESİ DAHA: ÇATIRTILAR GELDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki bir bina, kolonlarındaki çatlamalar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.
Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
NE OLMUŞTU
Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.
Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.