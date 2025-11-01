Tedesco'nun ilk transferi Almanya'dan! Genç yıldız Fenerbahçe'ye doğru
Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan transfer için de yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertliler, sürpriz bir ismi daha listesine ekledi. Kısa süre içinde girişimler başlayacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe, yaz döneminin ardından kadrosunu güçlendirerek zirve mücadelesini sürdürmek amacında. Domenico Tedesco'nun listesindeki futbolculardan biri ortaya çıktı.
HEDEF DERBİ GALİBİYETİ
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Pazar akşamı Dolmabahçe'de sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor.
FORVETTE EN-NESYRI
Teknik direktör Domenico Tedesco, derbi planını neredeyse netleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, hücum hattının merkezinde Youssef En-Nesyri'yi görevlendirecek. Takımın en üretken isimlerinden Anderson Talisca ise maça yedek başlayacak ve oyunun gidişatına göre devreye girecek. Kanatlarda Nene ve Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında Marco Asensio forma giyecek.
KEREM'E ÖZEL TALİMAT
Fenerbahçe'nin derbi stratejisinin en kritik parçası ise Kerem Aktürkoğlu olacak. Tedesco'nun özel planında Kerem'e hem hücumda hem baskıda kilit rol veriliyor. Tecrübeli oyuncu, zaman zaman Asensio ile pozisyon değiştirerek oyunun yönünü değiştirecek. Top rakibe geçtiğinde ise ön alan baskısının en önemli ismi olarak çalışacak.
"BASMADIK YER BIRAKMA" EMRİ
Tedesco'nun Kerem'den beklentisi sadece pres değil. Hızı ve çevikliğiyle öne çıkan yıldız oyuncudan geçiş oyunlarında savunma arkasına sarkması isteniyor. İtalyan teknik adam, Beşiktaş savunmasının boşluklarını bu hamleyle değerlendirmeyi planlıyor.
İRFAN CAN KAHVECİ YENİDEN MASADA
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin durumu da netleşmeye başladı. Altyapı oyuncularıyla birlikte Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren milli yıldızın geleceği, Beşiktaş derbisinin ardından teknik heyet ve yönetim tarafından yeniden değerlendirilecek.
İSMAİL YÜKSEK KARARI
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla en çok parlaran isimlerden biri İsmail Yüksek oldu. Jose Mourinho döneminde yeterli süre bulamayan milli orta saha, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi ve çıkışını sürdürdü.
AVRUPA DEVLERİNİN LİSTESİNDE
Form grafiği yükselen İsmail Yüksek'e Avrupa'dan ilgi büyüyor. Alman ekibi Stuttgart ve Premier League temsilcisi Brighton'ın scoutlarının, Beşiktaş derbisinde milli yıldızı tribünden izleyeceği öğrenildi. İki kulübün de İsmail'i yakından takip ettiği ve detaylı rapor hazırlayacağı ifade edildi.
KULÜBÜN TAVRI NET
Transfer ilgisine rağmen sarı-lacivertli yönetimin duruşu kesin. Kulüp kaynaklarına göre Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i satmayı kesinlikle düşünmüyor. 26 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin uzun vadeli planlarının merkezinde yer alıyor.
2028'E KADAR KONTRATI VAR
Bu sezon 13 maçta forma giyen ve 1 asist üreten İsmail, hem oyun kurulumunda hem de savunma katkısında takımın en kritik isimlerinden biri konumunda. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, camiada "geleceğin kaptanı" olarak görülüyor.
SÜRPRİZ GELİŞME
Son dönemde yakaladığı ivmeyle yeniden şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rotasyon planlaması sonrası forma süresi azalan Brezilyalı orta saha Fred'in takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
ROTASYON KARARI SONRASI AYRILIK
Bu sezon teknik ekibin önceliklerini gençlik ve dinamizm üzerine kurmasıyla birlikte Fred, ilk 11'deki yerini kaybetti. Deneyimli futbolcu, rotasyon oyuncusuna dönmesinin ardından düzenli süre bulamadı ve bu durum ayrılık kararını hızlandırdı.
İNGİLİZ EKİBİ DE DEVREDE
Premier League ekiplerinden Everton, Fred için devreye girdi. Ayrıca Brezilya'dan iki kulübün daha yıldız oyuncu için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. 31 yaşındaki orta sahanın, kendisine gelen seçenekleri değerlendirdiği ve ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
VEDAYA DOĞRU
Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor. Sarı-lacivertliler hem kadroya yeni takviyeler yapmayı planlıyor hem de ayrılık dosyalarını masaya yatırmış durumda. Fred'in durumunun da ara transferde netleşmesi bekleniyor.
ARA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine daha zaman olmasına rağmen çalışmalar başladı. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, genç ve potansiyelli bir isim için düğmeye bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda alternatifler değerlendirilirken, Almanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
HEDEF BUNDESLIGA'NIN GENÇ YILDIZI
Alman basını ve Türkiye'deki transfer raporlarına göre Fenerbahçe, Augsburg'un 20 yaşındaki hücum oyuncusu Mert Kömür ile ilgileniyor. On numara pozisyonunda görev yapan genç yıldız adayının, devre arasında resmi teklif alabileceği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, orta saha ve hücum bağlantısını güçlendirmek için Mert'i kadroya katmak istiyor.
"MERT" BOLLUĞU YAŞANACAK
Mert Kömür transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de ilginç bir tablo ortaya çıkacak. Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür'den sonra genç yıldız kadrodaki üçüncü "Mert" olacak. Kulüp çevrelerinde bu durum şimdiden esprili yorumlara neden olurken, taraftarlar transfer iddiasını yakından takip etmeye başladı.
GELECEĞE YATIRIM PLANI
Fenerbahçe'nin, genç yıldız profiline yatırım yapma stratejisini sürdürdüğü biliniyor. Mert Kömür'ün teknik kapasitesi, oyun görüşü ve gelişim potansiyeli nedeniyle sarı-lacivertli ekibin radarında olduğu belirtiliyor. Transferin şekillenip şekillenmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.