Tedesco'nun ilk transferi Almanya'dan! Genç yıldız Fenerbahçe'ye doğru

KEREM'E ÖZEL TALİMAT Fenerbahçe'nin derbi stratejisinin en kritik parçası ise Kerem Aktürkoğlu olacak. Tedesco'nun özel planında Kerem'e hem hücumda hem baskıda kilit rol veriliyor. Tecrübeli oyuncu, zaman zaman Asensio ile pozisyon değiştirerek oyunun yönünü değiştirecek. Top rakibe geçtiğinde ise ön alan baskısının en önemli ismi olarak çalışacak.

"BASMADIK YER BIRAKMA" EMRİ Tedesco'nun Kerem'den beklentisi sadece pres değil. Hızı ve çevikliğiyle öne çıkan yıldız oyuncudan geçiş oyunlarında savunma arkasına sarkması isteniyor. İtalyan teknik adam, Beşiktaş savunmasının boşluklarını bu hamleyle değerlendirmeyi planlıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ YENİDEN MASADA Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin durumu da netleşmeye başladı. Altyapı oyuncularıyla birlikte Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren milli yıldızın geleceği, Beşiktaş derbisinin ardından teknik heyet ve yönetim tarafından yeniden değerlendirilecek.

İSMAİL YÜKSEK KARARI Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla en çok parlaran isimlerden biri İsmail Yüksek oldu. Jose Mourinho döneminde yeterli süre bulamayan milli orta saha, Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi ve çıkışını sürdürdü.