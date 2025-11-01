İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile CHP yandaşı Merdan Yanardağ bu kez "casusluk" suçlaması kapsamında tutuklandı.

İSTANBUL SENİN SKANDALINDA 10 TUTUKLAMA

Ayrıca İBB'de 16 milyon İstanbullunun kişisel verileri ve mahrem bilgilerinin "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden yabancı istihbaratlara sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda toplam 10 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'İN VERİLERİ DE Mİ SIZIYOR...

İBB'nin ardından bir skandal daha gündeme geldi...