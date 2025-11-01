Kadraj Galeri Kadraj İkon "Bu kadın ölecek, annemle dost olup onu öldüreceğim" Güllü'nün ölümünde kan donduran itiraf: Yeni tanık da Tuğyan'ı suçladı

Evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger'in 'Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum' sözlerinin ardından, yeni bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesi gündeme geldi. Kutlu, Dülger'in iddialarını destekleyerek Güllü'nün kızını suçladı: 'Tuğyan'ın annesini öldürme düşüncesi olduğunu duydum. Bir keresinde birinden silah temin etmeye çalıştığını işittim. 'Annemle dost olup onu öldüreceğim' dediğini bizzat duydum. Bu olayın bir kaza olduğuna kesinlikle inanmıyorum.'

Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:41
Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 26 Eylül'de Çınarcık'ta bulunan bir apartmanın beşinci katındaki kapalı teras penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçı Güllü'nün ölümüne dair tartışmalar sürerken, Bircan Dülger'in Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan açıklamasının ardından, yeni bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Kutlu'nun ifadesinden satır başları:

Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

"ABİ BEN BUNU ÖLDÜRECEĞİM"

Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi.

"ÇOCUĞUMU ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.