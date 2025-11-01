'Bu kadın ölecek, annemle dost olup onu öldüreceğim' Güllü'nün ölümünde kan donduran itiraf: Yeni tanık da Tuğyan'ı suçladı
Evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger'in 'Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum' sözlerinin ardından, yeni bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesi gündeme geldi. Kutlu, Dülger'in iddialarını destekleyerek Güllü'nün kızını suçladı: 'Tuğyan'ın annesini öldürme düşüncesi olduğunu duydum. Bir keresinde birinden silah temin etmeye çalıştığını işittim. 'Annemle dost olup onu öldüreceğim' dediğini bizzat duydum. Bu olayın bir kaza olduğuna kesinlikle inanmıyorum.'
