'Bu kadın ölecek, annemle dost olup onu öldüreceğim' Güllü'nün ölümünde kan donduran itiraf: Yeni tanık da Tuğyan'ı suçladı

"ABİ BEN BUNU ÖLDÜRECEĞİM"

Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi.