PODCAST CANLI YAYIN

ABD basını Washington’ın Hamas’a teklifini yazdı! Trump’ın İsrail açıklamasının arka planı…

İsrail Gazze’de ateşkesi ihlal ederken ABD Başkanı Donald Trump ise Tel Aviv’e destek vermişti. ABD gazetesi Axios perde arkasında yaşananların farklı olduğunu yazdı. Axios’a göre ABD Hamas’a Gazze’de güvenli geçiş teklifinde bulundu. İşte Washington’ın teklifinin detayları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD basını Washington’ın Hamas’a teklifini yazdı! Trump’ın İsrail açıklamasının arka planı…

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal ederken ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Hamas'ı suçlayıp tehdit etti. ABD basını ise Washington'da arka planın görünenden farklı olduğunu yazdı.

Kassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti, AAKassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti, AA

ABD'DEN HAMAS'A TEKLİF

Axios'a konuşan üç kaynak, ABD'nin Hamas'a Gazze'de İsrail işgali altındaki bölgelerinden Hamas kontrolündeki bölgelere güvenli geçiş imkanı sunduğunu söyledi.

Trump, EPATrump, EPA

ABD'nin önerisinin çarşamba günü Mısır ve Katar arabulucuları tarafından Hamas'a iletildiğini yazan Axios, önerinin amacının ateşkesi istikrara kavuşturmak ve İsrail kontrolü altındaki bölgede Hamas'ın bulunmasını engellemek olduğunu yazdı.

Hamas İsrailli rehinelerin cenazelerini çıkarıyor, ReutersHamas İsrailli rehinelerin cenazelerini çıkarıyor, Reuters

PERDE ARKASI TRUMP'IN AÇIKLAMASINDAN FARKLI

İsrail Gazze'de Hamas üyesi tünelden çıkarak İsrail askerlerine ateş açtığını ve bir askeri öldürdüğünü iddia ederek ateşkesi bozdu ve Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'e hak verdiğini söyledi. Axios'un belirttiğine göre ise perde arkası Trump'ın açıklamasından daha farklı.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AAİsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

24 SAAT SÜRE

ABD'nin İsrail'in ateşkesi bozmasından rahatsız olduğu ve Gazze'de benzer bir alevlenmenin yaşanmaması için çözüm arayışına yöneldiğini yazan Axios, "Yetkililer, ABD'nin çarşamba günü Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas'a, militanlarını sarı hattın doğusundaki bölgeden tahliye etmesi için 24 saat süre tanıdığını bildirdiğini belirtti." dedi.

Axios'a göre Mısır ve Katar da bu öneriye yeşil ışık yaktı.

CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazzede ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybettiCANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazzede ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
İBB'den sonra BASKİ mi? CHP’li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Aviv'e verdi
Bahis bombası sonrası akıllardaki soru: Geçmiş maçlar iptal edilir mi? “İspatlanırsa…”
Hafta sonu yazdan kalma günler! 1-2 Kasım için MGM il il açıkladı: Termometreler 25 dereceyi görecek
Gebze'de "çökme" endişesi! Binalar tahliye edildi... Bakan Murat Kurum son durumu açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
Beyaz Saray'da "altın" dönem! Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı kaplattı
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti