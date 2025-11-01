ABD basını Washington’ın Hamas’a teklifini yazdı! Trump’ın İsrail açıklamasının arka planı…

İsrail Gazze 'de Hamas üyesi tünelden çıkarak İsrail askerlerine ateş açtığını ve bir askeri öldürdüğünü iddia ederek ateşkesi bozdu ve Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'e hak verdiğini söyledi. Axios'un belirttiğine göre ise perde arkası Trump'ın açıklamasından daha farklı.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

24 SAAT SÜRE

ABD'nin İsrail'in ateşkesi bozmasından rahatsız olduğu ve Gazze'de benzer bir alevlenmenin yaşanmaması için çözüm arayışına yöneldiğini yazan Axios, "Yetkililer, ABD'nin çarşamba günü Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas'a, militanlarını sarı hattın doğusundaki bölgeden tahliye etmesi için 24 saat süre tanıdığını bildirdiğini belirtti." dedi.

Axios'a göre Mısır ve Katar da bu öneriye yeşil ışık yaktı.