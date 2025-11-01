Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr) 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor. Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr)

23 SPOR SAHASI



Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (Takvim.com.tr) AFET TOPLANMA ALANI



Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.