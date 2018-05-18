Fatih Terim’in kozu Garry Rodrigues

Galatasaray'da özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Garry Rodrigues, kritik Göztepe karşılaşmasında da takımının en büyük gücü olacak. Son 3 haftada 3 gol atan ve 2 asist üreten tecrübeli oyuncu, İzmir deplasmanında Fatih Terim'in en önemli kozu olacak.
SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR
Avrupa'nın dev ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues, Göztepe maçını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "İzmir'de oynayacağımız Göztepe maçı final maçımız. Hata yapmak istemiyoruz. O maçı kazanarak şampiyonluk turunu atmak istiyoruz. Taraftarımıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR
Avrupa'nın dev ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues, Göztepe maçını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "İzmir'de oynayacağımız Göztepe maçı final maçımız. Hata yapmak istemiyoruz. O maçı kazanarak şampiyonluk turunu atmak istiyoruz. Taraftarımıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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