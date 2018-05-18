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’in kozu

Son 3 haftada 3 gol atan ve 2 asist yapan Rodrigues, maçında Fatih hocanın en büyük kozu olacak

Fatih Terim’in kozu Garry Rodrigues
'da özellikle son haftalarda ortaya koyduğu performansla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran , kritik karşılaşmasında da takımının en büyük gücü olacak. Son 3 haftada 3 gol atan ve 2 asist üreten tecrübeli oyuncu, deplasmanında 'in en önemli kozu olacak.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR
Avrupa'nın dev ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues, Göztepe maçını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "İzmir'de oynayacağımız Göztepe maçı final maçımız. Hata yapmak istemiyoruz. O maçı kazanarak şampiyonluk turunu atmak istiyoruz. Taraftarımıza büyük bir mutluluk yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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