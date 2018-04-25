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Sakatlık kabusu bitmiyor

’da sezonu kapatan , Onur ve ’ten sonra Abdülkadir de sakatlandı. maçında oynaması zor

Sakatlık kabusu bitmiyor
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Uğur, Onur ve Kamil Ahmet'ten sonra Abdülkadir'in de adalesinde sertleşme meydana geldi. Antalyaspor maçında oynama ihtimali zora giren oyuncu yoğun bir tedavi programına alındı. Bu arada Abdülkadir Ömür, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'yle birlikte dünkü antrenmanı saha kenarında oturarak izledi.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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