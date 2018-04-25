Sakatlık kabusu bitmiyor

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Uğur, Onur ve Kamil Ahmet'ten sonra Abdülkadir'in de adalesinde sertleşme meydana geldi. Antalyaspor maçında oynama ihtimali zora giren oyuncu yoğun bir tedavi programına alındı. Bu arada Abdülkadir Ömür, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'yle birlikte dünkü antrenmanı saha kenarında oturarak izledi.