Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Uğur, Onur ve Kamil Ahmet'ten sonra Abdülkadir'in de adalesinde sertleşme meydana geldi. Antalyaspor maçında oynama ihtimali zora giren oyuncu yoğun bir tedavi programına alındı. Bu arada Abdülkadir Ömür, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'yle birlikte dünkü antrenmanı saha kenarında oturarak izledi.
Sakatlık kabusu bitmiyor
Trabzonspor’da sezonu kapatan Uğur, Onur ve Kamil Ahmet’ten sonra Abdülkadir de sakatlandı. Antalya maçında oynaması zor
Etiketler: Ahmet Çörekçi , Trabzonspor , Kamil Ahmet , Uğur , Antalya , Antalyaspor
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
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