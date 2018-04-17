Yok böyle bir lig

Süper Lig'de tarihe geçecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir sezon yaşanıyor... Galatasaray'ın Başakşehir'i yenip yeniden zirveye çıkmasının ardından son 5 haftaya inanılmaz bir çekişmeyle giriyoruz. Şu anda zirvede yer alan Galatasaray ile 4. sıradaki Fenerbahçe arasında sadece üç puan fark bulunuyor.
RAKİPLERİNE FARK ATIYOR!
Liderin, dengelerin ve ihtimallerin neredeyse her hafta değiştiği Süper Lig çekişme anlamında Avrupa'daki rakiplerine fark atıyor. Önde gelen Avrupa liglerinde çok büyük kopmalar oluşmuş durumda.
BÖYLE BİR YARIŞ HİÇ YAŞANMADI
Sadece Avrupa'da değil, ligimizin tarihinde de bu yarışın eşi benzeri yok... 1959 yılında başlayan profesyonel ligde daha önce son 5 haftaya zirvede 4 takımın bu kadar yakın girdiği bir sezon olmadı.
GÖZLER ŞİMDİDEN 31. HAFTADA
Artık her maç final havasında geçerken, şimdiden gözler 31. haftaya çevrilmiş durumda. Galatasaray ve Beşiktaş'ın TT Stadı'ndaki düellosu, yarışın düğümünü çok büyük oranda çözecek.
16 YIL SONRA İÇ SAHADA EN İYİ CİMBOM!
Başakşehir engelini 2-0'la aşarak TT Stadı'ndaki mükemmel performansını sürdüren Galatasaray taraftarı önünde bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bu sezon deplasmanda tam 7 yenilgi alan Sarı- Kırmızılılan buna karşın TT Stadı'ndaki 15 maçta 43 puan toplamayı başardı. Cimbom böylece 29. haftalar itibariyle 2001-2002 sezonundan bu yana en iyi performansına imza attı. Galatasaray, 2001-2002'de Lucescu yönetiminde 15'te 15 yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar şu anda 15 maçta son 12 sezonun iç saha performansını solladı.
İLK YARIDAKİ SKORLARLA ŞAMPİYON FENER!
Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışındaki tüm takımlar farklı hesaplar içinde... Peki ligin ilk yarısının son maçında alınan skorlar ikinci yarıda da tekrarlanırsa ne olur? Bu hesaba göre Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-Lacivertliler ilk yarıdaki son 5 maçta 13 puan toplamıştı. Bu dönemde Başakşehir 10, Galatasaray 9, Beşiktaş ise 8 puan elde etmişti.
RAKİPLERİNE FARK ATIYOR!
Liderin, dengelerin ve ihtimallerin neredeyse her hafta değiştiği Süper Lig çekişme anlamında Avrupa'daki rakiplerine fark atıyor. Önde gelen Avrupa liglerinde çok büyük kopmalar oluşmuş durumda.
BÖYLE BİR YARIŞ HİÇ YAŞANMADI
Sadece Avrupa'da değil, ligimizin tarihinde de bu yarışın eşi benzeri yok... 1959 yılında başlayan profesyonel ligde daha önce son 5 haftaya zirvede 4 takımın bu kadar yakın girdiği bir sezon olmadı.
GÖZLER ŞİMDİDEN 31. HAFTADA
Artık her maç final havasında geçerken, şimdiden gözler 31. haftaya çevrilmiş durumda. Galatasaray ve Beşiktaş'ın TT Stadı'ndaki düellosu, yarışın düğümünü çok büyük oranda çözecek.
16 YIL SONRA İÇ SAHADA EN İYİ CİMBOM!
Başakşehir engelini 2-0'la aşarak TT Stadı'ndaki mükemmel performansını sürdüren Galatasaray taraftarı önünde bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bu sezon deplasmanda tam 7 yenilgi alan Sarı- Kırmızılılan buna karşın TT Stadı'ndaki 15 maçta 43 puan toplamayı başardı. Cimbom böylece 29. haftalar itibariyle 2001-2002 sezonundan bu yana en iyi performansına imza attı. Galatasaray, 2001-2002'de Lucescu yönetiminde 15'te 15 yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar şu anda 15 maçta son 12 sezonun iç saha performansını solladı.
İLK YARIDAKİ SKORLARLA ŞAMPİYON FENER!
Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışındaki tüm takımlar farklı hesaplar içinde... Peki ligin ilk yarısının son maçında alınan skorlar ikinci yarıda da tekrarlanırsa ne olur? Bu hesaba göre Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-Lacivertliler ilk yarıdaki son 5 maçta 13 puan toplamıştı. Bu dönemde Başakşehir 10, Galatasaray 9, Beşiktaş ise 8 puan elde etmişti.
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