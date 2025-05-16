SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2025 birinci çeyrek verileri açıklandı! İşsizlik düşüyor

TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı birinci çeyrek verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2’ye gerileyerek düşüşünü sürdürdü. İşsiz sayısı 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bine inerken, genç işsizlik oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:17 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:18
2025 birinci çeyrek verileri açıklandı! İşsizlik düşüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı birinci çeyrek İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,9 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 36,0 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 58,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,3'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.


Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün toplanıyor: ABD Dışişleri Bakanı Rubio İstanbul’a geldi
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci
Borsa İstanbul
Sağanak, dolu ve fırtına aynı anda geliyor! 16 Mayıs il il hava durumu: Meteoroloji 10 il için turuncu ve sarı alarm verdi
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed bin Zayed cami kapattı saç dansı gündem oldu | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Aydın’da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı
Ev kadınlarına emeklilik paketi: Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi?
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Baş döndürücü diplomasiye Yunan basınından övgü! Türkiye’nin oynadığı başat rol manşetlerinde: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı?
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...