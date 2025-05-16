Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

SSK ve Bağ‑Kur emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre sıralanıyor. Ardından, her gruba belirlenen günlerde ödeme yapılıyor. Böylece yoğunluğun dengeli dağıtılması ve bankacılık sisteminin rahat işlemesi sağlanıyor. Cumartesi'ye denk gelen ödeme bir önceki Cuma, Pazar'a denk gelen ödeme ise bir sonraki Pazartesi günü hesaba geçiyor. SSK EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNLERİ (4A) 📆 Aşağıdaki liste, tahsis numarasının son hanesine göre SSK emeklilerinin maaş alma tarihlerini gösteriyor: 9: 17 Mayıs 7: 18 Mayıs 5: 19 Mayıs 3: 20 Mayıs 1: 21 Mayıs 8: 22 Mayıs 6: 23 Mayıs 4: 24 Mayıs 2: 25 Mayıs 0: 26 Mayıs Dolayısıyla, örneğin tahsis numarası sonu '3' olan emekli maaşını 20 Mayıs'ta alacak. BAĞ‑KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNLERİ (4B) 🗓️ Buna karşın, Bağ‑Kur emeklileri biraz daha kısa bir takvim kullanıyor: 9, 7, 5: 25 Mayıs 3, 1: 26 Mayıs 8, 6, 4: 27 Mayıs 2, 0: 28 Mayıs Böylece Bağ‑Kur'lular, tahsis numarası hangi rakam olursa olsun 25–28 Mayıs arasında maaşını almış olacak. ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ⚠️ Ödeme tarihleri bu ayda değişmedi; tıpkı Nisan'da olduğu gibi SSK emekli maaşları 17–26, Bağ‑Kur maaşları 25–28 arasında ödeniyor. Bunun yanı sıra: Hafta Sonu Durumu: Cumartesi günü ödenmesi gereken tutarlar bir önceki Cuma, Pazar'a denk gelenler ise takip eden Pazartesi günü yatıyor. Emekli Sandığı (4C): Genellikle ayın ilk iş gününde topluca yatırılıyor; bu nedenle Sandığa bağlı emekliler başvuru yaptıkları kuruma danışmalı. Temmuz Zammı ve Maaş Planlaması 📈 Emekliler Temmuz ayında yılın ikinci enflasyon zammını alacak. Dolayısıyla, bugünden bütçe planı yapmak ve yaklaşan artışı hesaba katmak faydalı olacaktır. Çünkü: Ocak–Haziran enflasyon tahmini % 18,09 seviyesinde. Zamlı tutarlar 3 Temmuz'da ilan edilecek. Temmuz maaşınız bu oran üzerinden hesaplanacak. 🔗 SGK Emekli Aylık Bilgisi Sorgulama