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Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre her ay 17–28 tarihlerinde yapılıyor. Mayıs'ta da SSK emeklileri 17–26, Bağ‑Kur'lular ise 25–28 Mayıs arasında hesaplarına yatıracak. 📅💸

Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:40
Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

SSK ve Bağ‑Kur emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre sıralanıyor. Ardından, her gruba belirlenen günlerde ödeme yapılıyor. Böylece yoğunluğun dengeli dağıtılması ve bankacılık sisteminin rahat işlemesi sağlanıyor. Cumartesi'ye denk gelen ödeme bir önceki Cuma, Pazar'a denk gelen ödeme ise bir sonraki Pazartesi günü hesaba geçiyor.

Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

SSK EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNLERİ (4A) 📆

Aşağıdaki liste, tahsis numarasının son hanesine göre SSK emeklilerinin maaş alma tarihlerini gösteriyor:

9: 17 Mayıs

7: 18 Mayıs

5: 19 Mayıs

3: 20 Mayıs

1: 21 Mayıs

8: 22 Mayıs

Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

6: 23 Mayıs

4: 24 Mayıs

2: 25 Mayıs

0: 26 Mayıs

Dolayısıyla, örneğin tahsis numarası sonu "3" olan emekli maaşını 20 Mayıs'ta alacak.

Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

BAĞ‑KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNLERİ (4B) 🗓️

Buna karşın, Bağ‑Kur emeklileri biraz daha kısa bir takvim kullanıyor:

9, 7, 5: 25 Mayıs

3, 1: 26 Mayıs

Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

8, 6, 4: 27 Mayıs

2, 0: 28 Mayıs

Böylece Bağ‑Kur'lular, tahsis numarası hangi rakam olursa olsun 25–28 Mayıs arasında maaşını almış olacak.