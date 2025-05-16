Mayıs ayının 17,18,19,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

SSK ve Bağ‑Kur emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre sıralanıyor. Ardından, her gruba belirlenen günlerde ödeme yapılıyor. Böylece yoğunluğun dengeli dağıtılması ve bankacılık sisteminin rahat işlemesi sağlanıyor. Cumartesi'ye denk gelen ödeme bir önceki Cuma, Pazar'a denk gelen ödeme ise bir sonraki Pazartesi günü hesaba geçiyor.