UEFA’dan Fener’e ek süre

Finansal Fair Play uygulaması kapsamında F.Bahçe Asbaşkanları Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban'ın UEFA ile İsviçre'de önceki gün yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Bir süre önce İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin hesaplarını inceleyen UEFA yönetiminin Sarı-Lacivertli yöneticilerin yaptığı sunum sonrası karar için "İkihafta içinde yeniden görüşelim" cevabını verdiği öğrenildi. F.Bahçe yönetiminin UEFA'ya Acıbademve Spor Toto ile yapılan sponsorluk anlaşmaları ile mali hedefin tutturulduğunu, kalan açıkların ise kur farkından ötürü kaynaklandığını belirttiği ifade edildi.
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