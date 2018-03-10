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’dan Fener’e ek süre

’ya sunum yapan F.Bahçe , “İki hafta içinde yeniden görüşelim” cevabını aldı

UEFA’dan Fener’e ek süre
Finansal uygulaması kapsamında F.Bahçe Asbaşkanları ve Ozan Balaban'ın UEFA ile İsviçre'de önceki gün yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Bir süre önce 'a gelerek Fenerbahçe'nin hesaplarını inceleyen yönetiminin Sarı-Lacivertli yöneticilerin yaptığı sunum sonrası karar için "İki hafta içinde yeniden görüşelim" cevabını verdiği öğrenildi. F.Bahçe yönetiminin UEFA'ya Acıbadem ve Spor Toto ile yapılan sponsorluk anlaşmaları ile mali hedefin tutturulduğunu, kalan açıkların ise kur farkından ötürü kaynaklandığını belirttiği ifade edildi.
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