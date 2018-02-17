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  1. Avrupa'nın devleri sıraya girdi
  2. Gel de çık işin içinden

Rodrigues’e hücum!

’de 20 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans gösteren yıldız futbolcuya menajeri aracılığıyla adeta transfer teklifi yağıyor. Yönetim de gösterilen ilgiden oldukça memnun

Rodrigues’e hücum!
Bu sezon Galatasaray'ın en başarılı isimlerinden biri olan Garry Rodrigues gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Süper Lig'de 20 maçta 3 gol ve 7 asistle oynayan Yeşin Burun Adalı futbolcunun menajerine 7-8 kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Galatasaray'la sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Rodrigues'in teklifleri sezon bitiminde değerlendireceği fakat yapılan tekliflerin oldukça cazip olduğu öğrenildi.

HEDEF 10 MİLYON EURO
Yaşanan gelişmeler Galatasaray yönetimi de fazlasıyla memnun ediyor. Büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues'i 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmanın planlarını yapıyor. Gösterilen performansa göre bu rakam daha da artabilir.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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