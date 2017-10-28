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Emektar masöre vefa

Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu, Hkaan Ünsal ve Hasan Şaş gibi isimlerin yanı sıra, dün akşam maçı olmasına rağmen Göztepe’li Sabri Sarıoğlu da cenazeye katıldı...

Emektar masöre vefa
Galatasaray Futbol Takımı'nda uzun yıllar görev alan, emektar masörlerden ve Sarı-Kırmızılı kulübün 13510 sicil numaralı üyesi Erkan Kazancı son yolculuğa uğurlandı... Kazancı için Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu, Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Cüneyt Tanman gibi isimler katıldı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve kaptan Sabri Sarıoğlu da dün akşam Kasımpaşa maçı olmasına rağmen cenazede yerini aldı.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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