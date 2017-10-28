Emektar masöre vefa

Galatasaray Futbol Takımı'nda uzun yıllar görev alan, emektar masörlerden ve Sarı-Kırmızılı kulübün 13510 sicil numaralı üyesi ErkanKazancı son yolculuğa uğurlandı... Kazancı için Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir Başkanı GökselGümüşdağ, Fatih Terim, HamzaHamzaoğlu, Ünsal, Ergün Penbe,Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, CüneytTanman gibi isimler katıldı. Göztepe Teknik Direktörü TamerTuna ve kaptan Sabri Sarıoğlu da dün akşam Kasımpaşa maçı olmasına rağmen cenazede yerini aldı.
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