Emektar masöre vefa

Galatasaray Futbol Takımı'nda uzun yıllar görev alan, emektar masörlerden ve Sarı-Kırmızılı kulübün 13510 sicil numaralı üyesi Erkan Kazancı son yolculuğa uğurlandı... Kazancı için Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu, Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Cüneyt Tanman gibi isimler katıldı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve kaptan Sabri Sarıoğlu da dün akşam Kasımpaşa maçı olmasına rağmen cenazede yerini aldı.