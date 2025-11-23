PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı

Katil İsrail ordusu Beyrut’un güney banliyölerine bombalı saldırı düzenledi. Saldırılarda Dahiyeh bölgesinde bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi:
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenledi. Dahiyeh bölgesinde bir Hizbullah mensubunu hedef aldığını bildirdi.

Pazar günü gerçekleşen saldırı, İsrail'in Hizbullah ile bir yıl önce imzaladığı ancak kısa süre sonra tam ölçekli bir savaşa dönüşen çatışmaları durdurma anlaşmasının açık ihlali olarak değerlendirildi.

Katil İsrail, Güney Lübnan'a neredeyse her gün hava saldırısı gerçekleştirirken, başkent Beyrut'a da son aylarda birden fazla kez operasyon düzenledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı
Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı: "O lider doğmuş bir evlattı"
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih