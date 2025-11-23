Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenledi. Dahiyeh bölgesinde bir Hizbullah mensubunu hedef aldığını bildirdi.

Pazar günü gerçekleşen saldırı, İsrail'in Hizbullah ile bir yıl önce imzaladığı ancak kısa süre sonra tam ölçekli bir savaşa dönüşen çatışmaları durdurma anlaşmasının açık ihlali olarak değerlendirildi.

Katil İsrail, Güney Lübnan'a neredeyse her gün hava saldırısı gerçekleştirirken, başkent Beyrut'a da son aylarda birden fazla kez operasyon düzenledi.