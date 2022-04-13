SGK anında maaş ödemesine başlıyor! Tek dilekçe yeter! Yeni erken emeklilik fırsatı duyuruldu!

Sigortalı bir çalışma hayatına sahip olan olmayan herkes, emekli maaşı alarak yaşlılık dönemini garanti altına almak istemektedir. Bu isteğin gerçekleşebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan bazı şartlar bulunmaktadır. Kurum, yapmış olduğu son çağrı ile birlikte bazı gruplarda yer alan vatandaşların erken emekli olma hakkına sahip olduğunu duyurmuştur. İşte SGK'nın erken emekliliğe ilişkin yapmış olduğu çağrının detayları
Emekli olmak, yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı sağlayan ve kişiyi güvencesi olduğuna dair rahat hissettiren en önemli etkenlerden biridir. Bu noktada, sigortalı bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ya da hayatı boyunca bir kere dahi olsa sigortalı bir işte çalışmış olan kişiler, emekli olmanın yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kurallar, emekli olmak isteyen vatandaşlar için rehber niteliğindedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli kategoriler altında incelemiş olduğu emeklilik başlığında, vatandaşlara erken emekli olmanın yollarını da göstermektedir. Bu kapsamda vatandaşlara, erken emekli olabilmeleri için yapılan başlıca çağrılardan biri, prim borçlanmasıdır. Vatandaşlar, geriye dönük prim borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptirler.