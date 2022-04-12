EYT, Meclise sunuldu mu? EYT yasası son dakika çıktı mı? İşte bilinmeyen sır! Sigorta girişi Eylül 1999 tarihinden önce...
Aktif bir çalışma hayatına sahip olan ve bu çalışma hayatlarını yaşlılık dönemlerinde alacakları yüksek tutarlı emekli maaşları ile garanti altına almak isteyen milyonlarca vatandaş, SGK tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarını sağlamak zorundadır. Bu kapsamda belirlenmiş olan yaş şartından ötürü mağdur olan vatandaşlar, yeni dönemde EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı hakkında ki araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. İşte EYT yasasına ilişkin detaylar
Sigortalı bir çalışma hayatın sahip olan kişiler, sigorta giriş yılları ne olur ise olsun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan şartlar çerçevesinde emekli maaşı almaya hak kazanabilmektedirler. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 1999 yılından önce ve 1999 yılından sonra olarak iki ayrı kategoride değerlendirilen emeklilik şartları, ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca vatandaşın mağdur olmasına sebep olmaktadır.
23 yıldır büyük bir mağduriyete sebep olan bu durum, vatandaşların haklı isyanları ile sonuçlanmıştır. Bir süredir EYT yasasının çıkmasını bekleyen vatandaşlar, sene başından itibaren hükümet yetkilileri tarafından yapılan EYT yasası açıklamaları ile umutlanmış ve yasanının nihai sonucunun ne zaman ilan edileceğini merak etmeye başlamışlardır.
Resmî kurumlardan yapılan genel açıklamalar dışında henüz EYT ile ilgili net bir açıklama verilmemiştir. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre hükümetin ilgili kurumlarının EYT'nin mutfak çalışmalarına başladığı bilgisi kaydedilmiştir. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT yasası nasıl oluşturulacak?
EYT'lilerin Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?
EYT'liler olarak adlandırılan grup, sigorta girişi Eylül 1999 tarihinden önce yapılan kişilerden oluşmaktadır. O tarihte yapılan emeklilik düzenlemeleri, o tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan kişilerin önüne yaş engelini getirmiştir.