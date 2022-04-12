EYT, Meclise sunuldu mu? EYT yasası son dakika çıktı mı? İşte bilinmeyen sır! Sigorta girişi Eylül 1999 tarihinden önce...

Sigortalı bir çalışma hayatın sahip olan kişiler, sigorta giriş yılları ne olur ise olsun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan şartlar çerçevesinde emekli maaşı almaya hak kazanabilmektedirler. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 1999 yılından önce ve 1999 yılından sonra olarak iki ayrı kategoride değerlendirilen emeklilik şartları, ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca vatandaşın mağdur olmasına sebep olmaktadır.