12 Nisan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu? İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli ikramiyelerinin güncel tutarının ne olacağı merak konusu oldu. Kurumun, ilgili hizmetinden yararlanarak maaşlarına ek olarak ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gözlerini devletten gelecek ikramiye zammı haberine diktiler. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları
12.04.2022 11:33 - Son Güncelleme: 12.04.2022 11:33
Yeni dönemde ortaya çıkan olumsuz ekonomik gelişmeler, özellikle emekli maaşından başka bir geliri olmayan vatandaşların iflas bayrağını çekmelerine sebep oldu. Emekli vatandaşlar, içlerinde oldukları maddi çıkmazı bir nebze olsun hafifletecek olan nakit ödemelerden biri olan bayram ikramiyelerini merak ile beklemeye başladılar.
Ancak kulislerden gelen haberlere göre bu konuya ilişkin iki ayrı formül üzerinde durulduğu bilgisi kaydedildi. Emekli vatandaşlar ve SGK'nın bayram ikramiyesi hizmetinden yararlanmaya hak kazanmış olan diğer vatandaşlar, bayram ikramiyesi hesaplama formüllerini araştırmaya başladılar.