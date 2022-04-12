12 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu? İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu?

Yeni dönemde ortaya çıkan olumsuz ekonomik gelişmeler, özellikle emekli maaşından başka bir geliri olmayan vatandaşların iflas bayrağını çekmelerine sebep oldu. Emekli vatandaşlar, içlerinde oldukları maddi çıkmazı bir nebze olsun hafifletecek olan nakit ödemelerden biri olan bayram ikramiyelerini merak ile beklemeye başladılar.