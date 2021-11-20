20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor! 5400 günle...

Çalışanlar birtakım özel hallerde erken emekli olma imkanlarını araştırıyorlar. SGK'nın sisteminde çalışanlara 5 sene erken emekli olma olanağı veriliyor. İşte 5 sene erken emekli olmanın yolu... Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Erken yaşlanma ile 4/1 – (a), 4/1 – (b) ve 4/1 – c kapsamındaki çalışanların emekli olabilecekleri bildirildi. Bu normal çalışan sigortalılar amacıyla hem yaş hem de prim avantajını yanında getiriyor. 1999 senesinde ilk defa SSK'lı olan bir çalışan 60 yaşında ve 7.000 günle emekli olabilmektedir. Fakat erken ihtiyarlamanın belirlenmesi halinde aynı çalışan 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olabilecekler. Bu da 5 senelik bir erken emeklilik manasına geliyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ MÜJDE!
SGK geçen zamanlarda yeni bir planlama yaparak erken yaşlanmanın teşhis edilmesi ile ilgili olarak muallakta olan programın esaslarını netleştirdi. Sonuç olarak çok sayıda çalışana da erken emekli olma yolu açılmış oldu. 28 Eylül 2021 tarihinde oluşturulan planlama ile emekli aylığı bağlanması amacıyla yaş koşulu dışındaki başka şartları taşıyanlarda dikkat, algı, bellek, kavrama gibi işlevlerin kaybı manasına gelen bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma gibi halleri teşhis edilenler erken yaşlanmış olarak değerlendirilecekler.
Erken yaşlanma belirlenmesinde SGK çalışanlardan nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere detaylı branşlarda sağlık kurulu raporları talep edecek. Bu yönde sıhhat kurulu raporları son olarak SGK Sağlık Kurulu doğrultusundan incelenerek nihai teşhis yapılacak.