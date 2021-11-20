20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor! 5400 günle...

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ MÜJDE!

SGK geçen zamanlarda yeni bir planlama yaparak erken yaşlanmanın teşhis edilmesi ile ilgili olarak muallakta olan programın esaslarını netleştirdi. Sonuç olarak çok sayıda çalışana da erken emekli olma yolu açılmış oldu. 28 Eylül 2021 tarihinde oluşturulan planlama ile emekli aylığı bağlanması amacıyla yaş koşulu dışındaki başka şartları taşıyanlarda dikkat, algı, bellek, kavrama gibi işlevlerin kaybı manasına gelen bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma gibi halleri teşhis edilenler erken yaşlanmış olarak değerlendirilecekler.

Erken yaşlanma belirlenmesinde SGK çalışanlardan nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere detaylı branşlarda sağlık kurulu raporları talep edecek. Bu yönde sıhhat kurulu raporları son olarak SGK Sağlık Kurulu doğrultusundan incelenerek nihai teşhis yapılacak.