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    • SGK
    • 20.11.2021 16:15
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    • 20.11.2021 16:15
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    20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor! 5400 günle...

    Peş peşe emeklilik açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu anlamda erken emekli olmak herkesin rüyası olmaktadır. Türkiye'de her çalışanın hayali bir gün emekli olmak bulunduğu biliniyor. Bundan ötürü da erken emekli olmak en çok tetkik oluşturulan konular arasında yer alıyor. SGK sisteminde birtakım özel hallerde çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir. SGK sisteminde bu halde olan çalışanlar erkenden emekli edilerek anında maaşa bağlanıyorlar.

    takvim.com.tr
    25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor! 5400 günle...

    Çalışanlar birtakım özel hallerde erken emekli olma imkanlarını araştırıyorlar. SGK'nın sisteminde çalışanlara 5 sene erken emekli olma olanağı veriliyor. İşte 5 sene erken emekli olmanın yolu... Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

    5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

    Erken yaşlanma ile 4/1 – (a), 4/1 – (b) ve 4/1 – c kapsamındaki çalışanların emekli olabilecekleri bildirildi. Bu normal çalışan sigortalılar amacıyla hem yaş hem de prim avantajını yanında getiriyor. 1999 senesinde ilk defa SSK'lı olan bir çalışan 60 yaşında ve 7.000 günle emekli olabilmektedir. Fakat erken ihtiyarlamanın belirlenmesi halinde aynı çalışan 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olabilecekler. Bu da 5 senelik bir erken emeklilik manasına geliyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ MÜJDE!

    SGK geçen zamanlarda yeni bir planlama yaparak erken yaşlanmanın teşhis edilmesi ile ilgili olarak muallakta olan programın esaslarını netleştirdi. Sonuç olarak çok sayıda çalışana da erken emekli olma yolu açılmış oldu. 28 Eylül 2021 tarihinde oluşturulan planlama ile emekli aylığı bağlanması amacıyla yaş koşulu dışındaki başka şartları taşıyanlarda dikkat, algı, bellek, kavrama gibi işlevlerin kaybı manasına gelen bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma gibi halleri teşhis edilenler erken yaşlanmış olarak değerlendirilecekler.

    Erken yaşlanma belirlenmesinde SGK çalışanlardan nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere detaylı branşlarda sağlık kurulu raporları talep edecek. Bu yönde sıhhat kurulu raporları son olarak SGK Sağlık Kurulu doğrultusundan incelenerek nihai teşhis yapılacak.

        5400 GÜNLE VE 55 YAŞLA EMEKLİ OLMA

        Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

        HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK?

        Su altında çalışanlar, Emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 farklı meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar eğer prim ödemesinde eksikleri varsa bu konuda tercih edebilirler. Fakat sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, sadece yaştan dolayı eksikleri varsa üç yıla kadar yaş haddinden yararlanmaları söz konusu olabiliyor.

        DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMAK

        Doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 sene daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk amacıyla 2'şer sene erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan evvel sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir.

        PRİM BORÇLANMA BEDELLERİ NE KADAR OLACAK?

        Prim borçlanma bedelleri günlük ve aylık olarak değiştiği gibi maaşların miktarına da göre değişecek. Bu miktarlar; Günlük olarak verdiği en düşük prim ödemesi 27,28 TL Aylık olarak verdiği en düşük prim ödemesi 818,40 TL. Günlük olarak verdiği en yüksek prim ödemesi 204,60 TL. Aylık olarak verdiği en yüksek prim ödemesi 6.138,00 TL olarak belirlenmeleri yapılmıştır.
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        Haberler SGK 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor! 5400 günle...
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