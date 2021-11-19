Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 20.11.2021 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 08:54
    ABONE OL

    EYT'ye takılan kaç yaşında, ne zaman emekli olur? Emeklilik yaşı, soru ve cevapları! 43 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilik amacıyla üç kritik tarih. SSK'lı erkek çalışanlar 1999'a kadar 43 yaşında emekli olabilirken, bu vakit oluşturulan farklılıklar ile arttı. İşte üç ayrı emeklilik tablosu... Halen halk arasında SSK'lı dense de gerçekten işin doğrusu farklı. Bir işverene bağlı olarak çalışanlar, 2007 senesine kadar SSK'lı olarak anılıyorlardı. Yapılan değişiklikle 2007 yılından sonra SSK'lı değil, 4/a'lı oldular. Bugün işçi statüsünde çalışanki, toplam sigortalıların 14.3 milyonudur 4/a'lı olarak çalışıyor. Yani, bugün sigortalıların fazlalığı işçi statüsünde çalışanlar.

    takvim.com.tr
    43 yaşında emeklilik... EYT’ye takılan kaç yaşında, ne zaman emekli olur?

    1999'a kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, oluşturulan değişiklikle emeklilik yaşı, prim gün adedi arttırıldı, şartlar zorlaştırıldı ve emeklilik yaşı 60'a çekildi. Gelecek senelerde yaş daha da artacak ve 65'e kadar çıkacak. İşte bütün yönleriyle eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/a'lı erkek çalışanların emeklilik şartları. EYT'nin bugün çıkması halinde yaş şartının sınırında olan 700 bin bireyin emekli olması bekleniyor. İşe giriş tarihi ile emeklilik yaş hesabına göre emekliliğine az kalmış olanların planlama ile anında emekli olması sağlanacak.

    2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65

    Sosyal güvenlikte reform adı altında çoğu planlama yapıldı ve bu planlamalar ile emeklilik şartları değiştirildi. 8 Eylül 1999 tarihine kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, bu tarihte oluşturulan değişiklikle emeklilik şartları zorlaştırıldı ve hem emeklilik yaşı hem de emeklilik amacıyla ödenecek prim gün adedi arttırıldı.

    1999'dan sonra işe başlayan erkekler amacıyla de 60'a çıkarıldı. Sonrasında yeni bir planlama daha yapılarak, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için kademeli sistem getirildi ve 2048'de emeklilik yaşı 65'e çekildi.

    Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve evvel işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar amacıyla emeklilik şartları birbirinden değişik. Erkek çalışanlar amacıyla bu hali birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 seneının Eylül ayından evvel işe girdiyseniz, 25 sene sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş koşulu aranmadan emekli olabiliyorsunuz.

    1983 seneının Ocak ayında ilk işe girdiyseniz o vakit 25 sene sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama 1999'un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008'den evvel ilk işe başlamışsanız bu sefer sigortalı vakti aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Bir misal daha vereyim; bu da gençler amacıyla olsun. 2020 senenin Şubat ayında ilk işe başlamışsanız, sigortalılık vakitı aranmıyor ama 7200 prim günü doldurmanız halinda 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

        MAYIS 2008 SONRASI İŞE GİRENLERİN EMEKLİLİĞİ FARKLI

        1 Mayıs 2008 ardından ilk işe girenlerin emeklilik şartları değişik olacak. Burada prim gün adedi sabit ve 7200 gün. Fakat emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor ve 60 yaşından başlıyor 65 yaşına kadar emekli olunabiliyor. İlk defa 1 Mayıs 2008 dahil olmak üzere bu tarihten sonra çalışmaya başlayan erkek çalışanlar amacıyla sigortalılık tescil tarihinin bir önemi yok. Önemli olan 7200 prim gün miktarını doldurmak. 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında ilk işe giren erkek çalışanlar 7200 prim gün miktarını doldukları takdirde 60 yaşında emekli olabiliyor. Tabloda işe giriş tarihine göre 1 Mayıs 2008'den sonra erkek çalışanların kademeli yaşa göre emeklilikleri çeşitli yer alıyor.

        Tabi bir de 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girip de gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanların yaştan dolayı emeklilikleri var. Buna göre de 1 Mayıs 2008 de dahil olmak üzere bu tarihten sonra işe girenler 5400 prim ödeme gün sayısına göre emekli olabilecekler. Tabloda, yaş nedeniyle emeklilik şartlarının neler olduğunu detaylı bulabileceksiniz. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        YAŞ NEDENİYLE NASIL EMEKLİ OLACAKSINIZ?

        Sigortalılar yaş haddinden emekli olabiliyor. Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanlar yaştan dolayı emekli olabilir. Buna, bir anlamda yeterince çalışamamış kişilerin, kısmi emeklilik aylığı alabilmesine imkan tanıyan hak da diyebiliriz. Yaş nedeniyle emekliliği ikiye ayırabiliriz. Birincisi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yaş nedeniyle emekliliği. 8 Eylül 1976 ve öncesinde işe başlayan erkek çalışanlarda 3600 prim günü ne zaman doldurdukları konusunda bir şart yok. 15 yıl ve 55 yaş ve 3600 prim günü doldurdukları anda emekli olabiliyorlar.

        EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

        Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya

        Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur. Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.

        Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?

        Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.

        İyi günler ismim Baki T. 21/04/1972 doğumluyum, 2007'de İtalya'dan geldim. Geçen yıl askerliği de yatırdım. Toplam Türkiye'den sigortam 2745 gün. 2008 Yılından bu yana sigortalı çalışıyorum, bana nasıl bir emeklilik önerirsiniz bu yıl yatırmak istiyorum.

        Emeklilik hesaplamaları sigortalılık başlangıç tarihinize göre belirlenmektedir. 09/09/1999 Tarihi sonrasında sigortalılığınız başlamışsa 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. İlk sigortalılık başlangıcınız daha eskiyse aşağıdaki link üzerinden kolayca emeklilik hesaplamanızı yapabilirsiniz.

            Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?

            Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.

            Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?

            Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.

            1974 Nisan doğumluyum 1992 Mayıs işe giriş tarihim 5500 iş günü Bağkur ve SSK var son 7 yıl SSK'lıydım ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler

            Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş ve 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. 100 Gün eksiğiniz kalmış, bu süreyi de ister çalışarak isterseniz de borçlanarak (askerlik) ya da isteğe bağlı ödeyebilirsiniz. En erken emeklilik tahsis talep tarihiniz 2027 olacaktır.

            EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

            EYT ÇIKARSA İLK KİMLER EMEKLİ OLACAK?

            EYT'nin bugün çıkması halinde yaş şartının sınırında olan 700 bin bireyin emekli olması bekleniyor. İşe giriş tarihi ile emeklilik yaş hesabına göre emekliliğine az kalmış olanların planlama ile anında emekli olması bekleniyor. Hem de 5 milyon bireyi ilgilendiren EYT çıktığında kademeli olarak emeklilik sağlanacak.

            KAYNAK: Noyan Doğan
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa estetik görünüme kavuşuyor
            Haberler SGK EYT'ye takılan kaç yaşında, ne zaman emekli olur? Emeklilik yaşı, soru ve cevapları! 43 yaşında emeklilik...
                SON DAKİKA