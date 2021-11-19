EYT'ye takılan kaç yaşında, ne zaman emekli olur? Emeklilik yaşı, soru ve cevapları! 43 yaşında emeklilik...

1999'a kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, oluşturulan değişiklikle emeklilik yaşı, prim gün adedi arttırıldı, şartlar zorlaştırıldı ve emeklilik yaşı 60'a çekildi. Gelecek senelerde yaş daha da artacak ve 65'e kadar çıkacak. İşte bütün yönleriyle eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/a'lı erkek çalışanların emeklilik şartları. EYT'nin bugün çıkması halinde yaş şartının sınırında olan 700 bin bireyin emekli olması bekleniyor. İşe giriş tarihi ile emeklilik yaş hesabına göre emekliliğine az kalmış olanların planlama ile anında emekli olması sağlanacak.
2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65
Sosyal güvenlikte reform adı altında çoğu planlama yapıldı ve bu planlamalar ile emeklilik şartları değiştirildi. 8 Eylül 1999 tarihine kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, bu tarihte oluşturulan değişiklikle emeklilik şartları zorlaştırıldı ve hem emeklilik yaşı hem de emeklilik amacıyla ödenecek prim gün adedi arttırıldı.
1999'dan sonra işe başlayan erkekler amacıyla de 60'a çıkarıldı. Sonrasında yeni bir planlama daha yapılarak, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için kademeli sistem getirildi ve 2048'de emeklilik yaşı 65'e çekildi.
Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve evvel işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar amacıyla emeklilik şartları birbirinden değişik. Erkek çalışanlar amacıyla bu hali birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 seneının Eylül ayından evvel işe girdiyseniz, 25 sene sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş koşulu aranmadan emekli olabiliyorsunuz.
1983 seneının Ocak ayında ilk işe girdiyseniz o vakit 25 sene sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama 1999'un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008'den evvel ilk işe başlamışsanız bu sefer sigortalı vakti aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Bir misal daha vereyim; bu da gençler amacıyla olsun. 2020 senenin Şubat ayında ilk işe başlamışsanız, sigortalılık vakitı aranmıyor ama 7200 prim günü doldurmanız halinda 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz.