Hemen emekli olun! 4500 günden SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik koşulları açıklaması yapıldı! Aylık maaş tutarı ne kadar?

Milyonlarca çalışan daha az prim ödeyip erken emekli olma peşinde. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında emekli olmak isteyen vatandaşlar birtakım alternatifler bulunuyor. SGK'nın sunmuş olduğu alternatifler her çalışan amacıyla geçerli olmazken bayan ve erkek çalışanların kendi hallerine göre değerlendirme yapması gerekiyor. Bu kapsamda sağlanan emeklilik yöntemlerinden birisi de 4500 gün primle emeklilik hakkı. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, 1999 Eylül ayı evvel çalışma hayatına başlamış olan vatandaşlara talep etmeleri halinde 3600 prim günle emeklilik hakkı sağlıyor. Özel şartlarla sağlanan bu emeklilik modelinde yurttaşların gün ve yaş şartlarını da sağlamaları gerekiyor.