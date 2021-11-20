Hemen emekli olun! 4500 günden SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik koşulları açıklaması yapıldı! Aylık maaş tutarı ne kadar?
Anında emekli olabileceğiniz formül ortaya çıktı. Ardına ardına açıklama yapıldı. 4.500 gün prim süresini dolduran emekli olabiliyor. Emekli olmak amacıyla aranan şartlar prim gün miktarını ve yaş haddini doldurmak. Aranan bu şartlardan prim günü doldurmamış vatandaşlar 4500 günden emeklilik şartları amacıyla tetkik yapmaya başladı. Özel şartlarla sağlanan bu emeklilik modelinde kişilerin gün ve yaş şartlarını da sağlamaları gerekiyor. SGK'nın sağladığı bir başka emeklilik tekniği ise 4500 günle emeklilik.
Milyonlarca çalışan daha az prim ödeyip erken emekli olma peşinde. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında emekli olmak isteyen vatandaşlar birtakım alternatifler bulunuyor. SGK'nın sunmuş olduğu alternatifler her çalışan amacıyla geçerli olmazken bayan ve erkek çalışanların kendi hallerine göre değerlendirme yapması gerekiyor. Bu kapsamda sağlanan emeklilik yöntemlerinden birisi de 4500 gün primle emeklilik hakkı. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, 1999 Eylül ayı evvel çalışma hayatına başlamış olan vatandaşlara talep etmeleri halinde 3600 prim günle emeklilik hakkı sağlıyor. Özel şartlarla sağlanan bu emeklilik modelinde yurttaşların gün ve yaş şartlarını da sağlamaları gerekiyor.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik amacıyla lüzumlu şartlar, sigortalılık zamanı, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar birtakım hallerde çalışma süreleri zamanında yeterli prim gününü dolduramayabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun amacıyla 4500 günü bitirmesi yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan bayan işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 yıllık sigortalılık zamanında emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 yıllık sigortalılık zamanı olması gerekmektedir.