EYT son dakika çıkarsa emekli olabilir miyim? Dikkat çeken cevap! 10 Mayıs 2024’ten sonra...

Çalışanların emekli olabilmek amacıyla dilenen prim gün miktarını tamamladığı durumda emeklilik hakkını elde edememesi ile alakalı ilgi çeken bir soru daha meydana çıktı. Posta yazarı Ekrem Sarısu okuyuculardan gelen 'Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması halinde ne vakit emekli olabilirim?' sorusunu yanıtladı. İşte EYT sorusu ile alakalı son dakika haberinin detayları…
EYT ÇIKARSA EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Soru: 21 Kasım 1977 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 10 Mayıs 1999. Toplam 7000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması halinde ne vakit emekli olabilirim? Mustafa HOŞGÖR
Cevap: Priminiz yeterli olmasından bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz ile alakalı bilgi vermemişsiniz. Şayet askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden evvelce yapmışsanız; 6 ayını borçlanmanız halinde, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
YAKININIZ 2799 GÜN DAHA PRİM ÖDEMEK ZORUNDA
Soru: 1966 doğumlu bir kadın yakınımızın SSK giriş tarihi 3 Aralık 1999. Toplam 1701 gün prim ödemesi olmuş. Emeklilik için nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? Mustafa KÖSECİK
Cevap: Yakınınız emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 2799 gün daha prim yatırarak primini 4500 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.