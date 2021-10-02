EYT son dakika çıkarsa emekli olabilir miyim? Dikkat çeken cevap! 10 Mayıs 2024’ten sonra...

SSK SİGORTANIZ MEMURİYETTE GEÇMİŞ GİBİ SAYILABİLİR

Soru: 17 Haziran 1984 doğumluyum. Daha önce herhangi bir sigortam olmadı. 11 Eylül 2003 tarihinde jandarma astsubay meslek yüksek okuluna başladım. 2 yıl eğitim gördüm. 30 Ağustos 2005 tarihinde fiili göreve başladım. 30 Ekim 2016 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevimden ihraç edildim. Bu tarihten itibaren herhangi bir işte çalışmadım. E-Devlet üzerinden yaptığım sorgulamada 4C kapsamında toplam 5078 gün primim gözüküyor. Yıllık primler 440 gün üzerinden girilmiş. Hangi usulde ve ne zaman emekli olabilirim? SGK'lı bir işte çalışmamın geçmişe dönük kazanımlarıma ne gibi etkisi olur? Emekli maaşı tutarını ve tazminat haklarımı engeller mi? Geri göreve iade edilmeme durumuna karşı Emekli Sandığı'ndan emekliliğim mümkün mü? Göreve iade edildiğimde etkisi ne olabilir? Gökhan DEMİR

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre astsubay meslek yüksek okulunda geçen sürenizin de hizmetinizden sayılması ile birlikte toplam fiili hizmet sürenizin 5400 günden fazla olması gerekiyor. Tekrar kontrol edin, şayet hizmetiniz 5400 günden fazla ise bundan sonra prim ödemeseniz de 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz. Bu durumda da emekli ikramiyeniz ödenir.

Herhangi bir işte çalışırsanız ve hizmet birleştirmesi ile emekli olursanız, ihraç edildiğinizden emekli ikramiyeniz ödenmez. Bir işte çalışırsanız ve göreve iade olursanız, durum göreve iadenize ilişkin karar hükmüne göre değişir. Geçmiş haklarınızın da iadesine karar verilirse, açıkta geçen sürenizin maaşı ödenir ve bu süredeki sigortalılığınız iptal edilir, memuriyette geçmiş gibi sayılır.