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    • SGK
    • 02.10.2021 16:18
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    • 02.10.2021 16:19
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    EYT son dakika çıkarsa emekli olabilir miyim? Dikkat çeken cevap! 10 Mayıs 2024’ten sonra...

    EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı kendine gelen bir soruyu yanıtladı. İşte EYT’li olanların en çok merak ettiği o soru ve cevabı sayfamızda yer alıyor. EYT’nin çıkmayacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 10 Mayıs 2024’ten sonra süre ve prim şartını sağlayıp yaşı bekleyenleri emekli edecek bir yasa çıkması halinde, siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz. Askerlik tarihiniz ve askerlik sürenizi bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz.

    EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Dikkat çeken cevap…

    Çalışanların emekli olabilmek amacıyla dilenen prim gün miktarını tamamladığı durumda emeklilik hakkını elde edememesi ile alakalı ilgi çeken bir soru daha meydana çıktı. Posta yazarı Ekrem Sarısu okuyuculardan gelen 'Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması halinde ne vakit emekli olabilirim?' sorusunu yanıtladı. İşte EYT sorusu ile alakalı son dakika haberinin detayları…

    EYT ÇIKARSA EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

    Soru: 21 Kasım 1977 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 10 Mayıs 1999. Toplam 7000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması halinde ne vakit emekli olabilirim? Mustafa HOŞGÖR

    Cevap: Priminiz yeterli olmasından bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz ile alakalı bilgi vermemişsiniz. Şayet askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden evvelce yapmışsanız; 6 ayını borçlanmanız halinde, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    YAKININIZ 2799 GÜN DAHA PRİM ÖDEMEK ZORUNDA

    Soru: 1966 doğumlu bir kadın yakınımızın SSK giriş tarihi 3 Aralık 1999. Toplam 1701 gün prim ödemesi olmuş. Emeklilik için nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? Mustafa KÖSECİK

    Cevap: Yakınınız emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 2799 gün daha prim yatırarak primini 4500 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.

        ASKERLİĞİNİZİ BORÇLANIP 815 GÜN DE PRİM YATIRMALISINIZ

        Soru: 16 Ocak 1969 doğumluyum. Sigorta girişim 12 Ocak 1984'te oldu. 3870 gün prim ödemem var. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim? Erdoğan YAŞAR

        Cevap: 18 ay askerlik yapmış olmalısınız. Şayet ilk sigorta girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, askerliğinizi borçlanıp 815 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 5225 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olarak) Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        SSK SİGORTANIZ MEMURİYETTE GEÇMİŞ GİBİ SAYILABİLİR

        Soru: 17 Haziran 1984 doğumluyum. Daha önce herhangi bir sigortam olmadı. 11 Eylül 2003 tarihinde jandarma astsubay meslek yüksek okuluna başladım. 2 yıl eğitim gördüm. 30 Ağustos 2005 tarihinde fiili göreve başladım. 30 Ekim 2016 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevimden ihraç edildim. Bu tarihten itibaren herhangi bir işte çalışmadım. E-Devlet üzerinden yaptığım sorgulamada 4C kapsamında toplam 5078 gün primim gözüküyor. Yıllık primler 440 gün üzerinden girilmiş. Hangi usulde ve ne zaman emekli olabilirim? SGK'lı bir işte çalışmamın geçmişe dönük kazanımlarıma ne gibi etkisi olur? Emekli maaşı tutarını ve tazminat haklarımı engeller mi? Geri göreve iade edilmeme durumuna karşı Emekli Sandığı'ndan emekliliğim mümkün mü? Göreve iade edildiğimde etkisi ne olabilir? Gökhan DEMİR

        Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre astsubay meslek yüksek okulunda geçen sürenizin de hizmetinizden sayılması ile birlikte toplam fiili hizmet sürenizin 5400 günden fazla olması gerekiyor. Tekrar kontrol edin, şayet hizmetiniz 5400 günden fazla ise bundan sonra prim ödemeseniz de 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz. Bu durumda da emekli ikramiyeniz ödenir.

        Herhangi bir işte çalışırsanız ve hizmet birleştirmesi ile emekli olursanız, ihraç edildiğinizden emekli ikramiyeniz ödenmez. Bir işte çalışırsanız ve göreve iade olursanız, durum göreve iadenize ilişkin karar hükmüne göre değişir. Geçmiş haklarınızın da iadesine karar verilirse, açıkta geçen sürenizin maaşı ödenir ve bu süredeki sigortalılığınız iptal edilir, memuriyette geçmiş gibi sayılır.

        4447 SAYILI YASA İLE NE DEĞİŞTİ?

        1992 senesinde Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş koşulu kaldırıldı. Kadınlara 20 sene sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 sene sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı.

        Bu farklılık bundan dolayı 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı.

        4447 sayılı yasa ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkarttı. Daha evvelce işe girmiş olanların emeklilik yaşını ve prim gün miktarını ise kademeli olarak artırdı. Kanunun ilk durumunda kademeli geçiş süreci kısa tutuldu. Emeklilik yaşının süratle artırılarak, dokuz senelik sürede kadınlarda 52'ye, erkeklerde 56'ya çıkartılması planlandı.
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