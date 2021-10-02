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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 10:16
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    • 02.10.2021 10:16
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    Formül belli oldu! 2 Ekim bugün EYT yasası çıksa kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum...

    EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme gelmişti. Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden EYT konusu ile ilgili son dakika ilerlemeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu amacıyla geçen dönemde yaşanan ilerlemelerin aksine yeni yasama döneminde bir ilerleme beklenmiyor. Prim gün zamanını doldurmuş ancak yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama devresine geçmesi ile eş güdümlü hükümetin EYT'yle alakalı mühim bir adım atmasını bekliyor. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar son hal nedir? İşte bütün detaylar...

    Formül belli oldu! 2 Ekim bugün EYT yasası çıksa kimler emekli olacak?

    Bugün EYT çıkarsa kimler erken emekli olabilir, EYT çıkacak mı, emeklilik tablosu erkekler ve kadın amacıyla nasıl oluşacak, EYT şartları nelerdir, 99 evveli işe girenlerin emeklilik hali nedir? Konuyla alakalı son olarak AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş bir açıklama geldi. İşte EYT'de son durum... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT konusunda atacağı adımlar milyonlarca EYT'li tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

    MECLİS GÜNDEMİNDE EYT VAR MI?

    EYT konusu ile alakalı şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 20'ye yakın tasarı sunuldu. Şu anda gözler 1 Ekim'de çalışmaya başlayacak TBMM'de.

    Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin adedi ise 700 bin civarında. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

    Prim gün zamanını doldurmalarına karşın emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.

        BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

        Emeklilikte Yaşa Takılan kişilerin ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik düzeneğinin daha sonradan değişmiş olması. 1999 senesi evvel işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

        SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı amacıyla lüzumlu olan prim gün ve yaş koşulundan ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş koşulunun eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi halinde ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün koşuluna göre belli bir yaşta emekli olacaklar. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

        Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek sorun varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir sorun söz hususuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

        EYT NEDİR?

        EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim ün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

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