Formül belli oldu! 2 Ekim bugün EYT yasası çıksa kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum...

Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Prim gün zamanını doldurmalarına karşın emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.