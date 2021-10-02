Formül belli oldu! 2 Ekim bugün EYT yasası çıksa kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum...

Bugün EYT çıkarsa kimler erken emekli olabilir, EYT çıkacak mı, emeklilik tablosu erkekler ve kadın amacıyla nasıl oluşacak, EYT şartları nelerdir, 99 evveli işe girenlerin emeklilik hali nedir? Konuyla alakalı son olarak AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş bir açıklama geldi. İşte EYT'de son durum... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT konusunda atacağı adımlar milyonlarca EYT'li tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
MECLİS GÜNDEMİNDE EYT VAR MI?
EYT konusu ile alakalı şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 20'ye yakın tasarı sunuldu. Şu anda gözler 1 Ekim'de çalışmaya başlayacak TBMM'de.
Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin adedi ise 700 bin civarında. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.
Prim gün zamanını doldurmalarına karşın emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor.