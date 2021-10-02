48 yaş 7 ay 22 günü dolduracağınız tarihte emeklilik müjdesi! SGK uzmanı o soruyu böyle cevap verdi! 4A-4B-4C emeklilik yaşı...

Soru: 30 Haziran 1999'da polis oldum. Önceden 27 ay SSK hizmetim var 19 ay askerliğimi de ödedim. 22 Kasım 2016 KHK ile ihraç oldum. Ne zaman emekli olabilirim? Emniyet sisteminde en son baktığımda maaşsız emekliliğimi Şubat 2016'da doldurmuştum. Paralı emeklilik ne zaman olur? ● Ziya BARUTÇU

Cevap: Doğum ve askerlik tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzu askerliğinizi 30 Haziran 1999'dan önce yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. SSK'lı çalışmanızı ve 4 yıl 4 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınızla hizmet süresi şartını tamamlamaktasınız. Kazandığınız fiili hizmet süresi zammının tamamı yaştan düşülecek. 4 yıl 4 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınız 53 yaştan düşüldüğünde, emekli olacağınız yaş 48 yıl 7 ay 22 güne düşmekte. Bu yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Staj süreniz hizmetten sayılmaz

Soru: 1 Ağustos 1973 doğumluyum. 13 Ağustos 1995'te öğretmenliğe başladım. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca ticaret lisesi mezunuyum. 2 sene staj yaparken sigortalı olmuştum. Bu sürenin emeklilik süreme etkisi oluyor mu? ● E.EN

Cevap: Kadınsanız 20 tam yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, 52 yaşı dolduracağınız 1 Ağustos 2025'te emekli olabilirsiniz. Erkekseniz, görevinize 15 Eylül 2020'ye kadar devam ederek toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızı dolduracağınız 1 Ağustos 2028'de emekli olabilirsiniz. Staj süresinde emeklilik primi ödenmediğinden, staj süreniz emeklilik süresinin hesabında hizmet süresi olarak dikkate alınmaz.