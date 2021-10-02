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    • SGK
    • 02.10.2021 14:19
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    • 02.10.2021 14:19
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    48 yaş 7 ay 22 günü dolduracağınız tarihte emeklilik müjdesi! SGK uzmanı o soruyu böyle cevap verdi! 4A-4B-4C emeklilik yaşı...

    Emekli olabilmek amacıyla yerine getirmesi gereken şartlardan biri ve en muhimi emeklilik yaşının doldurulmasıdır. Diğer bir mühim emekli olma koşulu ise prim ödenen gün adedinin tamamlanmasıdır. 48 yaşında emekli olmak amacıyla yerine getirilmesi gereken kriterler vardır. Bunlar; SSK giriş tarihi 1 Ocak 1992 olacak, emekli olmak amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı ve 5525 gün prim ödemeyle 48 yaşında emekli olabilirsiniz. Peki kim ne vakit emekli olacak? Ne vakit emekli olabilirim hizmet dökümü. SSK, Bağkur ve memur emeklilik hesaplama aracı sayesinde emeklilik yaşı hesaplanmakta. Emeklilik yaşı hesaplaması sigorta çeşidine ve prim gün sayısına göre değişmektedir.

    48 yaş 7 ay 22 günü dolduracağınız tarihte emeklilik müjdesi!

    48 yaşında emeklilik! SGK uzmanı şartları açıkladı! Emekli olmak isteyen yurttaşların çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar. 2000 senesi evvel ve 2000 ile 20008 yılları arasında ve 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin emeklilik hesaplamaları farklıdır. Emeklilik yaşı hesaplaması çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. Emeklilik yaşı hesaplamalarına E-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.

    Soru: 30 Haziran 1999'da polis oldum. Önceden 27 ay SSK hizmetim var 19 ay askerliğimi de ödedim. 22 Kasım 2016 KHK ile ihraç oldum. Ne zaman emekli olabilirim? Emniyet sisteminde en son baktığımda maaşsız emekliliğimi Şubat 2016'da doldurmuştum. Paralı emeklilik ne zaman olur? ● Ziya BARUTÇU

    Cevap: Doğum ve askerlik tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzu askerliğinizi 30 Haziran 1999'dan önce yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. SSK'lı çalışmanızı ve 4 yıl 4 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınızla hizmet süresi şartını tamamlamaktasınız. Kazandığınız fiili hizmet süresi zammının tamamı yaştan düşülecek. 4 yıl 4 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınız 53 yaştan düşüldüğünde, emekli olacağınız yaş 48 yıl 7 ay 22 güne düşmekte. Bu yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

    Staj süreniz hizmetten sayılmaz

    Soru: 1 Ağustos 1973 doğumluyum. 13 Ağustos 1995'te öğretmenliğe başladım. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca ticaret lisesi mezunuyum. 2 sene staj yaparken sigortalı olmuştum. Bu sürenin emeklilik süreme etkisi oluyor mu? ● E.EN

    Cevap: Kadınsanız 20 tam yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, 52 yaşı dolduracağınız 1 Ağustos 2025'te emekli olabilirsiniz. Erkekseniz, görevinize 15 Eylül 2020'ye kadar devam ederek toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızı dolduracağınız 1 Ağustos 2028'de emekli olabilirsiniz. Staj süresinde emeklilik primi ödenmediğinden, staj süreniz emeklilik süresinin hesabında hizmet süresi olarak dikkate alınmaz.

    ASKERLİĞİNİZİN 45 GÜNÜNÜ BORÇLANMALISINIZ

    Soru: 22 Ocak 1976 doğumluyum. 7 Ocak 1999 SSK girişimle 5600 gün primim var. Askerliğimi 1996'da 18 ay olarak yaptım. Ne zaman emekli olurum? ● Emin PEKBEY

    Cevap: Askerliğinizin 45 gününü borçlanırsanız, emeklilik için 25 yıl sigorta, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra 255 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız 22 Ocak 2033'te emekli olabilirsiniz.

    16 AĞUSTOS 2018'DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

    Soru: 16 Ağustos 1969 doğumluyum. 1 Temmuz 1986'da sigortalı çalışmaya başladım. Hangi tarihte emekliliğe hak kazanacağım? ● Ali ÖZCAN

    Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam 5300 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 16 Ağustos 2018'de emekli olabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        EMEKLİ SANDIĞI'NDAN SONRA SSK'YA 1260 GÜN PRİM ÖDEMENİZ GEREK

        Soru: 1942 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1970'te. 2610 gün Emekli Sandığı'na, 1032 günde SSK'ya prim ödedim. 3600 günden emekli olabilir miyim? ● Yusuf CENGİZ

        Cevap: 3600 günle SSK'dan emekli olma hakkınız var. Ancak bunun için Emekli Sandığı'ndan sonra SSK'ya en az 1260 gün prim ödemiş olmanız lazım. SSK'ya ve Emekli Sandığı'na hangi tarihlerde prim ödediğinizi bildirmemişsiniz. Emekli Sandığından sonra SSK'ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Örneğin; SSK prim ödemeniz Emekli Sandığı'ndan sonraysa, sigortalı çalışarak SSK'ya 228 gün daha prim ödeyerek emekli olmanız mümkün. Ancak SSK primi ödemeniz Emekli Sandığı'ndan önce ise, 3600 günle emekli olmak için; sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya 1260 gün prim ödemeniz gerekiyor. Emekli Sandığı ve SSK'ya hangi tarihlerde prim ödediğinizi bildirirseniz, sorunuza daha net cevap verebiliriz.

        EMEKLİLİK İÇİN 58 YAŞI DOLDURMAK ZORUNDA MIYIM?

        Soru: 1981 doğumluyum. Sigorta girişim 2000 yılı ve şu anda da 6053 gün prim ödemem var. 2 çocuğum var. Emeklilik için 58 yaşı beklemek zorunda mıyım? ● Menduha GÜNCÜ

        Cevap: Emeklilik için 7000 gün (veya 4500 gün) prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 4500 günden fazla prim ödemeniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 947 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız halinde, yine 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        4A SGK emeklilik yaşı kaçtır?

        4A'lı SSK'lı çalışan kişilerin emekli olabilmesi için 7200 gün prim gün sayısının doldurulması gerekir.

        4B Bağkur emekli yaşı kaçtır?

        Bağkur'a bağlı ve 4B kapsamında olan kişiler için 9000 prim günlerinin ödenmesi gerekir.

        4C emekli sandığı emeklilik yaşı nedir?

        Emekli Sandığı kapsamında 4C'li olarak çalışan vatandaşların 9000 prim gün sayısının doldurulması gerekir.

        Emeklilik için ödenen prim gün sayısı sigortalı oluş tarihine göre belirlenmektedir. Emeklilik için ödenmesi gereken prim günü,

        Sigortalı oluş tarihi 01.05.2008'den sonra olan kişiler için prim gün sayısının doldurulması sigorta koluna göre belirlenmektedir. Sigortalı oluş tarihi 2008 sonrası olan kişilerin emeklilik yaşı 61 olarak belirlenmiştir.

        Prim gün sayısı erkek ve kadınlara göre değişmektedir. Erkek sigortalılar için 01.01.2036 yılından sonra emekli olacak kişiler için en erken emeklilik yaşı 61'dir.

        SSK'ya bağlı olan 4A'lı çalışanların 20 sene sigorta primi ödemesi gerekmektedir.

        Bağkur'lu olarak 4B'li sigortalı kişiler 25 yıl prim ödemelerini tamamlaması gerekir.

        Vatandaşların en erken emeklilik yaşı 61, en geç yaş ise 65'dir.

            SSK'dan emekli olmak için kaç gün pirim gerekli?

            İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

            İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
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            Haberler SGK 48 yaş 7 ay 22 günü dolduracağınız tarihte emeklilik müjdesi! SGK uzmanı o soruyu böyle cevap verdi! 4A-4B-4C emeklilik yaşı...
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