48 yaş 7 ay 22 günü dolduracağınız tarihte emeklilik müjdesi! SGK uzmanı o soruyu böyle cevap verdi! 4A-4B-4C emeklilik yaşı...

48 yaşında emeklilik! SGK uzmanı şartları açıkladı! Emekli olmak isteyen yurttaşların çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar. 2000 senesi evvel ve 2000 ile 20008 yılları arasında ve 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin emeklilik hesaplamaları farklıdır. Emeklilik yaşı hesaplaması çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. Emeklilik yaşı hesaplamalarına E-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Soru: 30 Haziran 1999'da polis oldum. Önceden 27 ay SSK hizmetim var 19 ay askerliğimi de ödedim. 22 Kasım 2016 KHK ile ihraç oldum. Ne zaman emekli olabilirim? Emniyet sisteminde en son baktığımda maaşsız emekliliğimi Şubat 2016'da doldurmuştum. Paralı emeklilik ne zaman olur? ● Ziya BARUTÇU
Cevap: Doğum ve askerlik tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzu askerliğinizi 30 Haziran 1999'dan önce yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. SSK'lı çalışmanızı ve 4 yıl 4 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınızla hizmet süresi şartını tamamlamaktasınız. Kazandığınız fiili hizmet süresi zammının tamamı yaştan düşülecek. 4 yıl 4 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammınız 53 yaştan düşüldüğünde, emekli olacağınız yaş 48 yıl 7 ay 22 güne düşmekte. Bu yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Staj süreniz hizmetten sayılmaz
Soru: 1 Ağustos 1973 doğumluyum. 13 Ağustos 1995'te öğretmenliğe başladım. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca ticaret lisesi mezunuyum. 2 sene staj yaparken sigortalı olmuştum. Bu sürenin emeklilik süreme etkisi oluyor mu? ● E.EN
Cevap: Kadınsanız 20 tam yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, 52 yaşı dolduracağınız 1 Ağustos 2025'te emekli olabilirsiniz. Erkekseniz, görevinize 15 Eylül 2020'ye kadar devam ederek toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızı dolduracağınız 1 Ağustos 2028'de emekli olabilirsiniz. Staj süresinde emeklilik primi ödenmediğinden, staj süreniz emeklilik süresinin hesabında hizmet süresi olarak dikkate alınmaz.
ASKERLİĞİNİZİN 45 GÜNÜNÜ BORÇLANMALISINIZ
Soru: 22 Ocak 1976 doğumluyum. 7 Ocak 1999 SSK girişimle 5600 gün primim var. Askerliğimi 1996'da 18 ay olarak yaptım. Ne zaman emekli olurum? ● Emin PEKBEY
Cevap: Askerliğinizin 45 gününü borçlanırsanız, emeklilik için 25 yıl sigorta, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra 255 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız 22 Ocak 2033'te emekli olabilirsiniz.
16 AĞUSTOS 2018'DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 16 Ağustos 1969 doğumluyum. 1 Temmuz 1986'da sigortalı çalışmaya başladım. Hangi tarihte emekliliğe hak kazanacağım? ● Ali ÖZCAN
Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam 5300 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 16 Ağustos 2018'de emekli olabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.