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    • SGK
    • 22.09.2021 08:45
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    • 22.09.2021 08:45
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    SGK-SSK hemen maaş ödemesine başlıyor! 5000 gün prim ödeme 40 yaş... Bağkur 4A, 4B ve 4C yeni erken emeklilik müjdesi!

    SGK-SSK hemen maaş ödemesine başlıyor! 5000 gün prim ödeme 40 yaş... Çalışamayacak hale gelmiş sigortalıların, normal tarihten evvelce emekli olmalarını gerçekleştiren malullük, sağlık sebebiyle gelir çalışamayan vatandaşlar amacıyla mühim bir gelir kaynağı. Peki çalışma gücünü kaybettiği amacıyla yasada belirti edilen tarihlerden evvelce emekli olabilen şahıslara bağlanan malullük aylığı nedir, malulen emeklilik şartları nelerdir, kimleri nasıl malulen emekli olabilir? Kişi yazılı olarak başvurunun sonrasında yetki sahibi sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi neticesi Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.

    takvim.com.tr
    Yeni erken emeklilik müjdesi! SGK maaş ödeyecek!

    5000 gün prim ödeme 40 yaş... Malulen emeklilik, devletin sağlığını mühim ölçüde yitiren vatandaşlara sağladığı mühim bir hizmet. Çalışma gücünün en az yüzde 60'nı kaybeden çalışanların yararlanabildiği malulen emeklilik hakkı amacıyla birtakım koşulların da yerine getirilmesi gerekiyor. Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. Peki malullük aylığı nedir, malulen emeklilik şartları nelerdir, kimleri nasıl malulen emekli olabilir?

    KİMLER MALUL SAYILIR?

    5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün ya da iş kazası ya da meslek hastalığı neticesi meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar amacıyla çalışma gücünün en az % 60'ını ya da vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca belirleme edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların Sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete dair raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları amacıyla yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi amacıyla, çalışma gücünün ya da meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca belirleme edilmesi gerekir.

    MALULLÜK AYLIĞI İÇİN NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?

    Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.
    Kişi yazılı olarak başvurunun sonrasında yetki sahibi sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi neticesi Kurum Sıhhat Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

        1 EKİM 2008'DEN SONRA

        Bu koşul kadının emeklilik yaşını da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

        DOĞUM BORÇLANMASI

        Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.

        MEMUR VE ESNAF ANNE

        Daha önce sadece SSK'lılara tanınan bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazanabiliyor. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        40 YAŞ DOLMASI

        23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınların emekli olabilmeleri için, en az 20 yıl sigortalılık süresini, 5000 gün prim ödeme gün sayısını ve 40 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

        3 ÇOCUĞA KADAR

        Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.

        ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

        Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

        YAŞTAN EMEKLİLİK

        Kısmi emeklilik oldukça bilinen bir kavramdır. Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

        24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

        24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

        3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

        24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

        24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında

            ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

            Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar.

            Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir
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            Haberler SGK SGK-SSK hemen maaş ödemesine başlıyor! 5000 gün prim ödeme 40 yaş... Bağkur 4A, 4B ve 4C yeni erken emeklilik müjdesi!
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