SGK-SSK hemen maaş ödemesine başlıyor! 5000 gün prim ödeme 40 yaş... Bağkur 4A, 4B ve 4C yeni erken emeklilik müjdesi!

ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

1 EKİM 2008'DEN SONRA

Bu koşul kadının emeklilik yaşını da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI

Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.