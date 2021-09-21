SGK-SSK hemen maaş ödemesine başlıyor! 5000 gün prim ödeme 40 yaş... Bağkur 4A, 4B ve 4C yeni erken emeklilik müjdesi!

5000 gün prim ödeme 40 yaş... Malulen emeklilik, devletin sağlığını mühim ölçüde yitiren vatandaşlara sağladığı mühim bir hizmet. Çalışma gücünün en az yüzde 60'nı kaybeden çalışanların yararlanabildiği malulen emeklilik hakkı amacıyla birtakım koşulların da yerine getirilmesi gerekiyor. Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. Peki malullük aylığı nedir, malulen emeklilik şartları nelerdir, kimleri nasıl malulen emekli olabilir?
KİMLER MALUL SAYILIR?
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün ya da iş kazası ya da meslek hastalığı neticesi meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar amacıyla çalışma gücünün en az % 60'ını ya da vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca belirleme edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların Sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete dair raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları amacıyla yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi amacıyla, çalışma gücünün ya da meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca belirleme edilmesi gerekir.
MALULLÜK AYLIĞI İÇİN NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?
Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.
Kişi yazılı olarak başvurunun sonrasında yetki sahibi sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi neticesi Kurum Sıhhat Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.