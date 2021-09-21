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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 08:52
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    • 22.09.2021 08:52
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    Maaşlarının yüzde 200'üne kadar ise... Hesaplara 4 bin 842 lira yatıyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı!

    Hesaplara 4 bin 842 lira yatırılacak. Milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. Kuruşu kuruşuna hesaplandı ve belli oldu. Memurlara verilebilecek mükafat tutarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Devlet memurlarına maaşlarının yüzde 200'üne kadar mükafat verilebiliyor. Bu rakam da 4 bin 842 liraya karşılık geliyor. Fakat bu rakam en yüksek ödenecek ücreti temsil ediyor. 4 bin 842 liranın üstünde ödeme yapılamıyor, altında ödeme ise yapılabilir. Ek özel hizmet tazminatı ödenmesini gerektiren yerlerde fiilen çalışan Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları günler karşılığında, üçer aylık dönemler sonunda hesaplanan tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.

    takvim.com.tr
    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Hesaplara 4 bin 842 lira yatıyor!

    Tek tek hesaplandı! Hesaplara anında 4 bin 842 lira yatıyor! Milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. 6. devre toplu sözleşme ardından 2022 senesi Ocak Ayı ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak birtakım memurlar ile kamu personeli olmayanlara oluşturulan ödeme tutarlarındaki artışlar açıklandı. Kim ne kadar alacak belli oldu. Hesaplamalarda sarfedilen maaş katsayısı 6. devre toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu sayılar enflasyon farkı çıkması durumunda artacağından ödemeler de buna bağlı olarak artacak. Peki ek özel hizmet tazminatı ne demek? Ek özel hizmet tazminatı ne zaman ödenir? İşte detaylar


    BAZI MEMURLARA YAPILAN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?

    Bazı memurların yaptığı iş ve varolduğu unvan onun emsallerinden daha çok ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirleme edilen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

    Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 seviyesinda ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari vazifelerde belirleme edilenlar amacıyla; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.

    Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı amacıyla; 9500 * 0,188787* % 20 = 358,69 TL'dir. Bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilecektir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.



    MEMURA VERİLECEK ÖDÜL TUTARI NE KADAR OLACAK?

    Memura yapılacak mükafatde temel alınan neden üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı ya da alakalı bakan ve illerde valiler doğrultusundan ideal görülmesi durumunda en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar mükafat verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,188787* % 200 = 4.842,38 TL'dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üzerinde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

    Görüleceği üzere, memurlara mükafat vermeye bakanlar ve valiler yetki sahibi kılınmıştır. Maddede ilgi çeken mühim bir konu da temaslı bakanların mükafat verip veremeyeceği konuudur. Kanunda temaslı bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurdiğernlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu mevzuya açıklık getirebilir.

        YAŞLI, ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINLARINA YAPILAN ÖDEME TUTARLARI NE KADAR ARTACAK?

        Ocak ayından itibaren 2022 sasenesi Kanun kapsamında;

        1- Engel seviyesi %70-%100 olanlara 5.253* 0,188787= 991,69 TL,

        2- Engel seviyesi %40-%69 olanlara 3.502 * 0,188787= 661,13 TL,

        3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,188787= 661,13TL,

        4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,188787= 828,2 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

        Eğer K Cetveli'ndeki göstergeler öneme alınmaz da 2022 sasenesi Kanun'a bakılırsa ödenecek tutarlar hatalı hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli'ndeki göstergeler birtakım durumlarda alakalı kanunlara işlenmemektedir.

        BAZI MEMURLARA BÖLGELERE GÖRE ÖDENEN EK TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?

        Unvanları aynı olsa da birtakım personelin maaşları diğerlarından daha çok olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara ya da çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Genellikle Teknik Hizmetler Sınıfı'nda vazife yapan personeller ile Sıhhat Hizmetleri Sınıfı'nda vazife yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle mühim tutarda maaş farkı sağlanmaktadır.

        Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı seviyesinda ödeneceği yan ödeme kararnamesinde belirleme edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmış ve tazminatlarda bölgelere göre değişiklik oluşturulmuştur.

        Buna göre; Sıhhat Hizmetleri Sınıfı'nda vazife yapan eksper tabiplere 7. Bölge amacıyla ödenen ek tazminat 9500* 0,188787 % 90 = 1.614,12 TL, pratisyen tabiplere ise 9500* 0,188787 *% 50 = 896,73 TL tutarındadır. Bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilecektir.

        Veteriner hekimlere 7. Bölge amacıyla ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda vazife yapan mühendislere 7. Bölge amacıyla ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 35= 627,71 TL tutarındadır. Bu hizmet katagorisinde çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i seviyesinda olup, bu tutar 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge amacıyla en yüksek tazminat ise 7. Bölge amacıyla belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat seviyesi da yükselmektedir. Benzer ödemelerin neden diğer hizmet sınıfları amacıyla belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Genellikle öğretmenler amacıyla. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        ŞEREF AYLIĞI İLE VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

        Ocak ayından itibaren, Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş belirleme edilen Türk vatandaşları ile 1950 senesinde Türk Tugayı'nın Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 senesi Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 senesinde Temmuz 1'inci ve Ağustos 2'nci Barış Harekatı'na Kıbrıs'ta fiilen vazife alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,188787= 1.227,68 TL aylık bağlanacaktır.

        Hak sahibinin ölümü durumunda bu aylık dul eşe ve % 75 seviyesinda bağlanır, fakat dul eşin yine evlenmesi durumunda kesilir. Bunlardan rastgele bir sosyal emniyet kurumundan gelir ya da aylık bağlanmadığı gibi, mecburi olarak sosyal emniyet kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek amacıyla yazılı talepte belirleme edilen hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu halleri devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler amacıyla bu tutarın % 75'i) temel alınarak ödenir.

        Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme zamanlarında kendileri amacıyla 6.503* 0,188787= 1.227,68 TL, dul eşleri amacıyla 5.203* 0,188787= 982,25 TL, diğer yakınları amacıyla 3.619* 0,188787= 683,22 TL ödeme yapılacaktır.


            GÜVENLİK KORUCULARI NE KADAR ÜCRET ALACAK?

            442 sasenesi Kanun'un 74'üncü maddesinde; emniyet korucularına hizmetin devamı boyunca her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına yapılan aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,188787= 2.763,84 TL'dir. Bu ücret, rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

            KORUMA KARARI DEVAM EDEN KIZLARDAN EVLENENLERE YAPILACAK EVLENME YARDIMI NE KADAR ARTACAK?

            Ocak ayından itibaren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz gereksinimlerini karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,188787= 2.893,16 TL tutarında evlenme yardımı yapılacaktır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

            İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI NE KADAR ARTACAK?

            Ocak ayından itibaren, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün amacıyla; il genel meclisi diğernına 6.026* 0,188787= 1.137,63 TL, diğer meclis üyelerine 2.226* 0,188787= 420,23 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

            EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI NE DEMEK?

            Ek özel hizmet tazminatı ödenmesini gerektiren yerlerde fiilen çalışan Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları günler karşılığında, üçer aylık dönemler sonunda hesaplanan tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.

            MÜHENDİS EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

            Örnek: Teknik Hizmetler Sınıfında mühendis kadrosunda görev yapan ve yukarıda belirtilen tüm koşullara uygun olarak açık çalışma mahallerinde üç aylık dönemin birinci ayında 22, ikinci ayında 3, üçüncü ayında 8 gün çalışmış olduğu dönem sonunda tespit edilen bir personele, çalışılan toplam gün sayısı (22 + 3 + 8 = 33) ...

            EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

            Söz konusu ek özel hizmet tazminatı oranları, kontrol edilen cetvellerde gösterilmeyecektir. Bu ödeme ilgililerin kadroları esas alınarak görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır.

            Kaynak: Yenişafak
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