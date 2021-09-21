Maaşlarının yüzde 200'üne kadar ise... Hesaplara 4 bin 842 lira yatıyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Tek tek hesaplandı! Hesaplara anında 4 bin 842 lira yatıyor! Milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. 6. devre toplu sözleşme ardından 2022 senesi Ocak Ayı ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak birtakım memurlar ile kamu personeli olmayanlara oluşturulan ödeme tutarlarındaki artışlar açıklandı. Kim ne kadar alacak belli oldu. Hesaplamalarda sarfedilen maaş katsayısı 6. devre toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu sayılar enflasyon farkı çıkması durumunda artacağından ödemeler de buna bağlı olarak artacak. Peki ek özel hizmet tazminatı ne demek? Ek özel hizmet tazminatı ne zaman ödenir? İşte detaylar
BAZI MEMURLARA YAPILAN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?
Bazı memurların yaptığı iş ve varolduğu unvan onun emsallerinden daha çok ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirleme edilen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.
Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 seviyesinda ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari vazifelerde belirleme edilenlar amacıyla; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı amacıyla; 9500 * 0,188787* % 20 = 358,69 TL'dir. Bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilecektir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
MEMURA VERİLECEK ÖDÜL TUTARI NE KADAR OLACAK?
Memura yapılacak mükafatde temel alınan neden üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı ya da alakalı bakan ve illerde valiler doğrultusundan ideal görülmesi durumunda en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar mükafat verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,188787* % 200 = 4.842,38 TL'dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üzerinde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.
Görüleceği üzere, memurlara mükafat vermeye bakanlar ve valiler yetki sahibi kılınmıştır. Maddede ilgi çeken mühim bir konu da temaslı bakanların mükafat verip veremeyeceği konuudur. Kanunda temaslı bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurdiğernlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu mevzuya açıklık getirebilir.