9.500 lira veriliyor! Hem izin hem de ödeme! Ayrıca doğum parası, süt parası, çocuk başına yardım, yarım gün çalışana İŞKUR desteği...

HESABA NE ZAMAN YATIYOR?

Posta gazetesinde yer alan habere göree: Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Anne doğum izninde geçen süreler için devletten para alıyor. Bu yıl için asgari ücretli anneye ödenecek en düşük doğum parası 8 bin 904 lira. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den kontrol edilebiliyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor. Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.