2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur? 1999 ile 2008 arası işe girenlere erken emeklilik için büyük fırsat! 49, 51, 52 yaş hesabı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddi emeklilik hakları çalışanların kendilerine özel çalışma hallerine göre belirlenir. Çalışma hayatına ilk başlama tarihi yaş haddi kararlarının uygulanmasında son derece mühim olurken çalışanlar amacıyla başka etmenleri ve yaş hesabını sizlerle paylaşıyoruz. 2008 senesinden sonra işe girenler amacıyla yaş haddinden emeklilik ise 5400 gün prim üzerinden sağlanır. 5400 gün prim koşulu, 60 yaş koşulu ve 25 senelik sigortalılık koşulunun sağlanması gerek. Bayanlarda ve erkeklerde yaş hesabı ise şartların sağlandığı şarta göre değişiyor. Hem de 2008'den sonra işe girenler amacıyla normal emeklilik şartları 25 sene çalışma süreci ve 7200 prim gün koşuluyla uygulanır.

2008 SİGORTA GİRİŞLİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

2008 senesinden sonra işe girenler amacıyla yaş haddinden emeklilik ise 5400 gün prim üzerinden sağlanır. 5400 gün prim koşulu, 60 yaş koşulu ve 25 senelik sigortalılık koşulunun sağlanması gerek. Bayanlarda ve erkeklerde yaş hesabı ise şartların sağlandığı şarta göre değişiyor. Hem de 2008'den sonra işe girenler amacıyla normal emeklilik şartları 25 sene çalışma süreci ve 7200 prim gün koşuluyla uygulanır.

49 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bilindiği üzere çalışanların emekli olacakları yaş, ilk olarak işe giriş tarihiyle orantılı. Çalışma hayatına 1999 yılı Eylül ayı öncesi başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. Emeklilik için prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar.

Emekli olmak isteyenler için emeklilik şartları kişiye özel uygulanırken bazı özel durumları bulunanlar kendilerine ilişkin bilgileri SGK uzmanlarına soruyorlar.

1 Soru - 1 Cevap (49 Yaşında Emeklilik Hakkı - Kadın Çalışan)

Soru: 4 Ekim 1973 doğumluyum. 11 Ocak 1993 tarihinde memuriyete girdim. 1998 ve 2004'te doğum yapmam nedeniyle 9'ar ay ücretsiz izin kullandım. Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: İlk doğumunuzda kullandığınız izin süresinin 4 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan 49 yaşınızı dolduracağınız 4 Ekim 2022'de emekli olabilirsiniz. Hizmet sürenizi tamamlamış olduğunuzdan, isterseniz 4 ay borçlanmadan sonra görevden ayrılır ve emekli olacağınız yaşın dolmasını çalışmadan bekleyebilirsiniz. Bu durumda emekli aylığınız 49 yaşınızı dolduracağınız 4 Ekim 2022'de bağlanır. Emekli ikramiyenizi de bu tarihte alabilirsiniz.

EMEKLİLİK HESAPLAMADA TARİHİN ÖNEMİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.05.2008 günü ve ardından işe girenler amacıyla yeni bir emeklilik vakti getirildi. Buna göre 01.05.2008 tarihinden sonra bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORGULAMASI

E Devlet ve SGK'nın sitesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.

SGK'da sorgulama; https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz, SSK prim ödeme sayınız, başka sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih verileri istenir. Bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü öğrenebilirsiniz. Erken yaşlanma ve malullük de aynı sayfada sorgulanabilir.

E Devlet'te sorgulama: E Devlet'in "Emekli Olma Durum Sorgulama" eklentisi ile süratli ve basit bir şekilde emekliliğinize ne kadar kaldığını görebilirsiniz. (Hemen sorgulamak amacıyla: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) Sisteme girdikten sonra sigorta kolu ve hizmete başlama tarihinizi seçmelisiniz. Sistem ne kadar prim ödeyerek kaç yaşında emekli olacağınızı söyler. Hizmete başlama yılınızı bilmiyorsanız hizmet dökümü görüntüleme sayfasında bu bilgiye ulaşabilirsiniz.



2018'E GÖRE SSK (4A) EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU

Sigorta başlangıç tarihinize göre alttaki listeden kaç yaşında emekli olacağınızı görebilir ödemeniz gereken toplam prim gün miktarını öğrenebilirsiniz...

- 08.09.1976'dan evvelce olanlar 5000 gün ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 09.09.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.05.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

-24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.05.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 09.09.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 01.05.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 senelik sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.