Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 29.08.2021 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2021 11:47
    ABONE OL

    SGK’dan flaş açıklama: O paralar geri alınacak! Tek tek tespit ediliyor! Dikkat edin emekli maaşınız kesilebilir

    SGK, harekete geçerek tek tek belirleme başlattı! Bazı şahıslar düzmece işyeri tescili yaptırarak düzmece sigortalı bildiriminde bulunuyor. SGK, bunları para karşılığında yapanlardan ve haksız gelir elde edenlerden paraları geri alacak. Prim sahtekarlarını tespit için işyeri tescil programında değişiklik yapan SGK, bu yolla haksız gelir elde edilenlerden geriye tahsilat yapacak. Peki sahte sigortalı bildirimi yapmanın sonucu nedir? Sahte sigortalılık incelemeleri nasıl yapılmaktadır? Sahte sigortalı incelemelerini kim yapar? Sahte sigortalı bildirmenin cezası nedir? Sahte sigortalılık sonucunda sigortalıya ve işverene ne olur? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    SGK’dan flaş açıklama: O paralar geri alınacak!

    SGK doğrultusundan flaş bir açıklama geldi. SGK, harekete geçerek, merkez ve taşra teşkilatlarına genelge gönderdi. Para karşılığında düzmece sigorta bildirimi gerçekleştirdikleri belirleme edildi. Sahte sigortalı bildirilen bireylerin sıhhat yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, devamlı iş göremezlik geliri ya da aylık aldıkları belirleme edildi, aynı vakitte para karşılığı eksik primleri tamamladıkları da belirlendi. SGK, bu yolla haksız gelir elde edenlerden o paraları geri alacak.

    SGK'DAN GENELGE

    SGK'dan merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen genelgede, birtakım şahıslar doğrultusundan düzmece işyeri tescili yaptırıldığı ve bu şekilde düzmece sigortalı bildiriminde bulunulduğu, denetimler neticesi bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı bireylerin değişik sosyal emniyet merkezlerinde değişik işyeri dosyası üzerinden düzmece sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri belirtildi.

    Genelgede, "Sahte sigortalı bildirilen bireylerin sıhhat yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, devamlı iş göremezlik geliri ya da aylık aldıkları anlaşılmıştır" denildi.

    PARA KARŞILIĞI SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPMIŞLAR

    Sahte işyeri tescil ettiren bireylerin, sıhhat provizyonu alamayanların sıhhat hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve yaşlılık aylığı amacıyla eksik prim ödeme gün adetlerini tamamlamak amacıyla de para karşılığında düzmece sigortalı bildirimi yaptığı kaydedildi.

    Ticari etkinliği olmayan, işyeri dosyasından düzmece sigortalılık bildirimi gerçekleştirmek amacıyla, boş arazi, boş dükkan gibi adresler beyan edilen tabela işyerleri mercek altına alınacak. Yeni işyeri tescil etmeden, daha evvelce tescili yapılmış bir işyerini devralmak, gayri faal işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanma yoluyla, düzmece sigortalılık bildirimi yapanlar da bu yönden incelenecek.

        SAHTE SİGORTALILIĞIN SONUÇLARI NELERDİR? CEZASI NEDİR?

        Sahte sigortalılık durumunun Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve zaman zaman müfettişlerce tespit edilmesi durumunda sigortalı açısından da işveren açısından da bazı yaptırımlar öngörülmüştür. Bunları sigortalı ve işveren açısından ayrı ayrı şu şekilde sıralayabiliriz;

        Sigortalı açısından sahte sigortalılığın sonuçları ve cezası;

        Sahte sigortalılık tespit edilmesi durumunda, fiili çalışmaya dayanmayan hizmetleri iptal edilerek silinir.
        Yapılan hizmet iptalleri ile eksilen gün sayısı emekli olan bir kişi için emeklilik koşullarını ortadan kaldırıyorsa, kişinin emekliliği iptal edilir.

        Emekliliği iptal edilen sigortalının, emekli olduğu tarihten tespit tarihine kadar almış olduğu tüm emekli maaşları, yararlandığı sağlık hizmetlerinin bedelleri yasal faizi ile birlikte kendisinden toplu olarak tahsil edilir.

        Kişi emekli olmak için yeniden eksik günlerini tamamlamak üzere çalışmak durumunda kalır. Sahte sigortalılık döneminde de sağlıktan yararlanmış ise yine bu bedeller kendisinden tahsil edilir.

        Sigortalının sahte sigortalılık dönemi sigortalılığının başladığı tarihte ise sigorta başlangıcı iptal edilir. Sonrasında fiili çalışmaya dayanan bir sigortalılık dönemi varsa başlangıcı o döneme kaydırılır.

        İşveren açısından sahte sigortalılığın sonuçları ve cezası;

        Sahte sigortalı bildirimi yapan işveren açısından Kuruma ödemiş olduğu sahte sigortalılığı içeren tüm primler Kuruma bırakılır, iade edilmez.
        İşverenin ilgili dönem kayıt ve belgeleri gerçeği yansıtmadığı için geçersiz kabul edilir ve 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ilgili hükümlerince işverene idari para cezaları uygulanır. Ne kadar çok ayda bu durum söz konusu ise ceza o kadar katlanır.

        İşverenin Kuruma sahte sigortalılık içeren belgeler vermiş olması sebebiyle evrakta sahtecilik kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na sevki istenir ve yargılanır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden kamera karşısında uyudu
        Haberler SGK SGK’dan flaş açıklama: O paralar geri alınacak! Tek tek tespit ediliyor! Dikkat edin emekli maaşınız kesilebilir
            SON DAKİKA