SGK’dan flaş açıklama: O paralar geri alınacak! Tek tek tespit ediliyor! Dikkat edin emekli maaşınız kesilebilir

SGK doğrultusundan flaş bir açıklama geldi. SGK, harekete geçerek, merkez ve taşra teşkilatlarına genelge gönderdi. Para karşılığında düzmece sigorta bildirimi gerçekleştirdikleri belirleme edildi. Sahte sigortalı bildirilen bireylerin sıhhat yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, devamlı iş göremezlik geliri ya da aylık aldıkları belirleme edildi, aynı vakitte para karşılığı eksik primleri tamamladıkları da belirlendi. SGK, bu yolla haksız gelir elde edenlerden o paraları geri alacak.
SGK'DAN GENELGE
SGK'dan merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen genelgede, birtakım şahıslar doğrultusundan düzmece işyeri tescili yaptırıldığı ve bu şekilde düzmece sigortalı bildiriminde bulunulduğu, denetimler neticesi bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı bireylerin değişik sosyal emniyet merkezlerinde değişik işyeri dosyası üzerinden düzmece sigortalı bildiriminde bulunmaya devam ettikleri belirtildi.
Genelgede, "Sahte sigortalı bildirilen bireylerin sıhhat yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, devamlı iş göremezlik geliri ya da aylık aldıkları anlaşılmıştır" denildi.
PARA KARŞILIĞI SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPMIŞLAR
Sahte işyeri tescil ettiren bireylerin, sıhhat provizyonu alamayanların sıhhat hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve yaşlılık aylığı amacıyla eksik prim ödeme gün adetlerini tamamlamak amacıyla de para karşılığında düzmece sigortalı bildirimi yaptığı kaydedildi.
Ticari etkinliği olmayan, işyeri dosyasından düzmece sigortalılık bildirimi gerçekleştirmek amacıyla, boş arazi, boş dükkan gibi adresler beyan edilen tabela işyerleri mercek altına alınacak. Yeni işyeri tescil etmeden, daha evvelce tescili yapılmış bir işyerini devralmak, gayri faal işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanma yoluyla, düzmece sigortalılık bildirimi yapanlar da bu yönden incelenecek.