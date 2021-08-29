SGK’dan flaş açıklama: O paralar geri alınacak! Tek tek tespit ediliyor! Dikkat edin emekli maaşınız kesilebilir

Sigortalı açısından sahte sigortalılığın sonuçları ve cezası;

Sahte sigortalılık tespit edilmesi durumunda, fiili çalışmaya dayanmayan hizmetleri iptal edilerek silinir.

Yapılan hizmet iptalleri ile eksilen gün sayısı emekli olan bir kişi için emeklilik koşullarını ortadan kaldırıyorsa, kişinin emekliliği iptal edilir.

Emekliliği iptal edilen sigortalının, emekli olduğu tarihten tespit tarihine kadar almış olduğu tüm emekli maaşları, yararlandığı sağlık hizmetlerinin bedelleri yasal faizi ile birlikte kendisinden toplu olarak tahsil edilir.

Kişi emekli olmak için yeniden eksik günlerini tamamlamak üzere çalışmak durumunda kalır. Sahte sigortalılık döneminde de sağlıktan yararlanmış ise yine bu bedeller kendisinden tahsil edilir.

Sigortalının sahte sigortalılık dönemi sigortalılığının başladığı tarihte ise sigorta başlangıcı iptal edilir. Sonrasında fiili çalışmaya dayanan bir sigortalılık dönemi varsa başlangıcı o döneme kaydırılır.